El Gran Canaria busca asegura la quinta plaza en la despedida de Savané

El Herbalife Gran Canaria buscará en Madrid ante Movistar Estudiantes la victoria que le garantice la quinta plaza en los play off por el título liguero, en un encuentro que contará con la despedida ante la afición estudiantil del ex capitán del conjunto isleño, Sitapha Savané.



El equipo de la capital de España que dirige el ex entrenador de Herbalife, Salva Maldonado, tiene la enfermería cargada para este encuentro, ya que Landesberg y Cvetkovic serán duda hasta última hora por molestias físicas de diversa consideración.



Maldonado ha indicado que la semana ha sido "mala" en líneas generales, debido a problemas de todo tipo y lesiones, aunque espera que su conjunto se reponga y dé una alegría en el último partido en casa de la vigente temporada delante de su afición.



Esta última cita competitiva en su feudo ha propiciado que Estudiantes, que tiene muy remotas aspiraciones de disputar el play off, haya preparado diversos actos paralelos, tales como la Carrera de la Afición, de 3,2 kilómetros de recorrido entre Magariños, antiguo pabellón de juego del equipo, y el actual, WiZink Center.



Asimismo, se rendirá homenaje a Savané con motivo de su retirada a los del baloncesto profesional a sus 39 años, aunque seguirá ligado a Estudiantes como embajador de la Fundación del club madrileño.



Por lo que se refiere al Herbalife, la nota más destacada será la más que probable baja de su alero Xavi Rabaseda por lesión, que hará que vuelva a entrar en la rotación su compañero Nico Brussino, que había sido descartado por el técnico Luis Casimiro en las dos jornadas precedentes.



El encuentro, correspondiente a la 33ª y penúltima jornada de Liga, se disputará a partir de las 11.30 horas (canaria), con arbitraje de García González, García Ortiz y Fernández.