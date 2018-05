El Gran Canaria quiere completar la hazaña venciendo en Valencia

El Herbalife Gran Canaria, después del completo encuentro realizado este miércoles ante Valencia Basket, al que se impuso por un contundente 97-70, quiere completar la hazaña y vencer de nuevo al conjunto de Txus Vidorreta para clasificarse para los cuartos de final del Playoff al título de la Liga Endesa.



El equipo grancanario que dirige Luis Casimiro realizó anoche una gran actuación ante los jugadores del cuadro taronja en el Gran Canaria Arena, que les ha reforzado la moral y la creencia de que pueden superar una vez más a un rival superior por potencial económico y de plantilla.



El propio Casimiro dijo al término del segundo choque de esta eliminatoria que si bien antes de que se iniciase había asegurado que sería "una sorpresa para todos" eliminar a Valencia, tras la exhibición de sus pupilos en el recinto deportivo grancanario empieza a vislumbrar la posibilidad de meterse en semifinales.



En cualquier caso, el técnico del Herbalife ha resaltado que habrá que partir de la humildad y tener los pies en el suelo para poder conseguir lo que sigue pareciendo una gesta, ante un Valencia que defiende el título de campeón de Liga y que también se adjudicó la pasada Supercopa española, justamente ante el Gran Canaria.



Para este tercer y definitivo partido de la serie, que se disputará en el Pabellón de la Fuente de San Luis a partir de las 21.00 horas (insular canaria) y que será retransmitido por Movistar + Deportes 1 (dial 55), el técnico manchego del conjunto isleño tiene la duda de su alero norteamericano DJ Seeley, por problemas físicos.



En caso de que Seeley no pueda finalmente actuar este viernes, entraría nuevamente en la convocatoria el alero argentino Nico Brussino, que se incorporó al equipo bien avanzada la campaña y que no ha tenido una actuación acorde a lo esperado a su condición de internacional y exjugador de la NBA.



El Herbalife intentará aprovecharse del buen momento coral de sus jugadores, en especial de los también aleros Xavi Rabaseda y Oriol Paulí, quienes estuvieron especialmente inspirados ante el Valencia en el Gran Canaria Arena.



En todo caso, el posible triunfo del equipo insular pasará por evitar el gran porcentaje de aciertos en los tiros de tres de Valencia Basket, además de intentar que el pívot montenegrino Bojan Dubljevic no haga demasiado daño en la pintura, algo que se consiguió en el pabellón isleño.



Cabe señalar por último que este partido estará dirigido por los colegiados Emilio Pérez Pizarro, Benjamín Jiménez y Carlos Peruga.