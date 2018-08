El Gran Canaria firma al alero Chris Evans

El Herbalife Gran Canaria ha comunicado oficialmente este jueves el fichaje del alero norteamericano Christopher Evans, procedente del AS Mónaco de Francia, aunque el propio jugador ya lo había hecho un día antes en su cuenta de Instagram.



"La próxima temporada iré al CB Gran Canaria. Estoy deseando conocer la ciudad y trabajar con mis nuevos compañeros de equipo y con los técnicos", informó Evans este miércoles por la tarde, indicando de esa forma que sería el último jugador en completar una plantilla de 13 componentes, que estarán a las órdenes del técnico catalán Salva Maldonado.



Según recuerdan fuentes del club grancanario, Chris Evans es el cuarto fichaje del Herbalife Gran Canaria para la próxima temporada, tras los del base Clevin Hannah, el ala-pívot Kim Tillie y el escolta DJ Strawberry.



Evans, de 27 años y definido por la entidad isleña como un alero con un juego "físico y enérgico", acabó su periplo formativo en Kent State tras pasar anteriormente por otras universidades, y después de no ser seleccionado en el draft de la NBA en 2013, arrancó su carrera profesional en el Aries Trilaka de la Liga de Grecia.



En el año del debut en esa competición, Evans promedió 16,5 puntos, 7,3 rebotes y 1,3 asistencias, con lo que completó un buen curso en un equipo calificado de modesto.



La siguiente campaña la pasó entre los equipos italianos Trapani y Scafati, y ya en julio de 2015, tras dos temporadas como profesional en Europa, se comprometió con el Hapoel Tel-Aviv de Israel, donde no le fue bien, ya que el equipo prescindió de él a mitad de la campaña y tampoco logró terminar la competición con el Ironi Nahariya.



De esa forma, después de pasar por la G-League americana y por la Liga de Argentina de la mano de Gimnasia de Comodoro, el jugador fichó el pasado verano en el AS Mónaco francés, uno de los equipos pujantes en el panorama continental.



En el conjunto galo, Chris Evans promedió 13 puntos y 4,1 rebotes en Liga, así como 13,3 puntos y 4,5 rebotes en la FIBA Champions League, donde el Mónaco se quedó a las puertas de conquistar el título en la Final Four.



Evans mide 203 centímetros y tiene un físico explosivo, que le hace ser un jugador difícil de parar y con una gran presencia defensiva.



Por otro lado, hay que señalar que el Herbalife, que tiene previsto iniciar la pretemporada el próximo lunes 20 del presente mes de agosto, disputará varios partidos de preparación antes del comienzo del próximo curso, uno de los cuales le medirá al Iberostar Tenerife en la cancha de este último conjunto.



El Gran Canaria también jugará dos partidos más en Villagarcía de Arosa (Galicia), encuadrados en el IV Torneo EncestaRías, que también contará con la participación de Monbus Obradoiro, UCAM Murcia y Alba Berlín.



Asimismo, los isleños participarán en el Circuito Movistar junto a otros clubes de la Liga Endesa en tierras peninsulares, donde también disputarán otro encuentro el 23 de septiembre, escasas fechas antes de que comience la Liga Endesa el último fin de semana de dicho mes.