El Gran Canaria recibe al invicto CSKA de Moscú con la meta de no conocer la derrota en casa

El Herbalife Gran Canaria intentará seguir invicto continental en su feudo en la cuarta jornada de Euroliga en el encuentro que disputará este viernes ante el potente CSKA de Moscú, en el que milita el base tinerfeño Sergio Rodríguez.



El equipo de Salva Maldonado, que ya se impuso al FC Barcelona en el único partido de Euroliga disputado en la isla (87-86), intentará dar la sorpresa ante un rival de mayor potencial dirigido por el griego Dimitris Itoudis, que llega a Gran Canaria tras haber ganado los tres encuentros que ha disputado en la competición europea.



Uno de los grandes atractivos del partido entre grancanarios y moscovitas será ver en acción al Chacho Rodríguez, el mejor jugador canario de la historia, al que intentarán frenar el veterano director de juego catalán Albert Oliver y su compañero norteamericano Clevin Hannah.



Los pupilos de Maldonado afrontan este encuentro en un buen momento tras el triunfo conseguido el pasado sábado ante MoraBanc Andorra en la Liga Endesa, en el último compromiso de una serie de cinco partidos entre domésticos y de Euroliga, jugados en el corto plazo de nueve días y con pesados desplazamientos de por medio.



En el bando local puede ser decisiva la aportación de Chris Evans, que brilló a gran altura ante el Barcelona al igual que el propio Hannah, así como la aportación en ataque del sueco Marcus Eriksson, que poco a poco se ha ido integrando en la dinámica del equipo tras superar una lesión en su rodilla derecha.



Asimismo, otra de las claves del partido puede estar en la lucha bajo los tableros, ya que ambos equipos han destacado hasta ahora en el apartado de rebotes.



El choque se disputará a partir de las 20.30 horas, bajo la dirección arbitral de los colegiados Sasa Pukl, Milivoje Jovcic y Petros Papapetrou en el Gran Canaria Arena.

"Todos mis jugadores están bien"

El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Salva Maldonado, ha dicho que todos los jugadores que dirige se encuentran bien físicamente y con una "motivación extra" para medirse este viernes al CSKA de Moscú.



"Lo que más me importa es nuestro equipo y, en principio, están todos los jugadores en condiciones. Estamos en una semana con sensaciones extrañas, porque venimos de disputar un pequeño maratón de muchos partidos y ahora tenemos un poco de descompresión, por lo que nos cuesta volver a coger el ritmo competitivo", ha asegurado en conferencia de prensa.



Maldonado ha afirmado que es "muy bueno" que un conjunto como el CSKA venga a jugar a la isla.



"Tenemos la posibilidad de ver un buen partido ante un equipo de máximo nivel, que no sabemos cuándo volverá a venir a Gran Canaria, ellos tienen grandes jugadores y nosotros una motivación extra para competir contra este rival y además será en nuestra casa", ha comentado.



El técnico del Granca es consciente de que su conjunto tendrá que realizar un "buen trabajo" para intentar conseguir el triunfo.



"En la Euroliga nos encontraremos todas las semanas a equipos con experiencia en la competición, un gran nivel y un presupuesto amplio, por lo que tendremos que seguir nuestro plan y jugar bien y ser muy físicos porque, si no es así, no habrá posibilidades de hacer algo", ha indicado.



Maldonado está convencido de que el Gran Canaria Arena registrará una gran afluencia de espectadores, para presenciar un duelo ante uno de los grandes conjuntos europeos.



"Mañana se dan todos los ingredientes para venir al pabellón y disfrutar. No creo que tengamos que convencer a estas alturas a los aficionados para que acudan al pabellón -se ríe-. Para quien le guste el baloncesto, qué mejor que venir a ver mañana al CSKA, ya que además a lo peor tardamos 15 años en volver a jugar contra ellos", ha agregado.



El entrenador del equipo grancanario también ha sido preguntado por dos de las estrellas del equipo ruso, el base español Sergio Rodríguez y el francés Nando de Colo.



"Hemos planteado qué vamos a hacer ante ellos, pero no lo voy a desvelar. Lo que ocurre es que a veces De Colo juega de dos... Los buenos jugadores actúan en cualquier posición y en ocasiones tapas una cosa y se destapa otra. Vamos a ver cómo solventamos todos los problemas que nos encontraremos", ha dicho.



Por otra parte, Maldonado no ha desvelado si el alero sueco Marcus Eriksson va a tener más minutos en el partido ante CSKA, después de salir de su lesión en la rodilla derecha.



"La gran noticia es que Marcus está entrenando bien y que está jugando en los partidos en los que le ha tocado actuar, pero si juega más o no ya lo veremos mañana. En todo caso, intentaremos hacernos fuertes con nuestra gente en casa y jugar a nuestro límite", ha concluido.