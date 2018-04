El 'Granca' recupera a Eriksson para medirse al colista en Sevilla

Real Betis Energía Plus, colista de la Liga Endesa, y Herbalife Gran Canaria, en plaza de play off al título gracias a su sexto puesto, se medirán mañana domingo en Sevilla en un duelo que tendrá dos viejos conocidos en los banquillos, el debutante Javier Carrasco y el visitante Luis Casimiro.



Carrasco es el tercer entrenador de la actual campaña en el conjunto bético -tras Alejandro Martínez y Óscar Quintana- al que llega con la idea de revertir una situación bastante delicada y lograr el complicado objetivo de la permanencia en la máxima categoría nacional.



Por su parte, Luis Casimiro, que en el pasado tuvo como ayudante al nuevo técnico del conjunto verdiblanco, regresa a Sevilla para enfrentarse a uno de los muchos equipos que ha dirigido en la Liga Endesa.



La principal novedad en la convocatoria del Herbalife Gran Canaria para este partido es el alta del alero sueco Marcus Eriksson, lesionado en su muñeca derecha el pasado 23 de febrero en un encuentro que disputó con su selección ante Turquía.



Durante estos casi dos meses, los puntos del fino tirador escandinavo se han echado mucho en falta, entre otras cosas porque el último refuerzo del conjunto isleño, el argentino Nico Brussino, que igualmente juega de alero, no acaba de responder como se esperaba de él.



Una de la claves para saber quién se llevará la victoria este domingo puede pasar por la faceta defensiva, pues tanto sevillanos como grancanarios no están mostrando la contundencia necesaria en ese apartado para sacar los partidos adelante.



En todo caso, el Herbalife afronta este choque tras conseguir un triunfo ante un rival directo como UCAM Murcia y con la idea de romper la mala racha de los últimos desplazamientos, en los que fue derrotado por Joventut y Bilbao Basket, justamente los dos conjuntos que anteceden en la clasificación al Real Betis.



En el apartado meramente estadístico, Betis y Gran Canaria se han medido en 50 ocasiones, con un balance favorable al conjunto sevillano (28-21), aunque los isleños han vencido en dos de los tres últimos partidos entre ambos.



El encuentro de este domingo, correspondiente a la 29ª jornada liguera, se disputará a partir de las 11.30 horas (insular canaria) en el Palacio de Deportes San Pablo, con arbitraje de García González, Bultó y Zamorano.