El Gran Canaria sucumbe ante el colista en la prórroga

El Divina Seguros Joventut, colista de la Liga Endesa, consiguió romper una serie de 13 derrotas consecutivas al imponerse por 92-91 al Herbalife Gran Canaria, en Badalona, en un partido que se decidió en la prórroga con cuatro tiros libres transformados por el base argentino Nico Laprovittola.



El base de la Penya, autor de 22 puntos, fue con el estadounidense Demeitrius Conger (17) y el jamaicano Jerome Jordan (14), uno de los artífices de la victoria del equipo de Badalona, que no ganaba desde el pasado 17 de diciembre.



El Divina Seguros Joventut tuvo una salida fulgurante, con un cinco inicial novedoso con la presencia de Conger y del pívot sueco Simon Birgander, con lo que Jordan se quedó por primera vez esta temporada inicialmente en el banquillo.



Aunque las primeras ventajas fueron para el Herbalife Gran Canaria (6-9, min. 4) gracias al acierto de Xavi Rabaseda -autor hasta entonces de 7 puntos-, el revolucionario quinteto de Carles Duran fue capaz de dar réplica al buen inicio visitante.



Conger, con siete puntos, y Nico Laprovittola, con 8, colocaron al Joventut con un marcador favorable de 15-8 (min. 6) que el lituano Saulius Kulvietis amplió hasta un inesperado 18-11 con un triple.



Los lanzamientos de tres puntos fueron esta vez una valiosísima arma para la Penya en los primeros diez minutos de partido (4/7), aunque luego el acierto caería hasta un 27% (6/22).



La confianza en su juego permitió a la Penya alcanzar el final del primer periodo con una ventaja de nueve puntos (26-17) sin que la aparición de la segunda unidad del Herbalife Gran Canaria sirviera para que la renta local disminuyera.



La inercia del primer cuarto disparó al Divina Seguros Joventut hasta una máxima cota de 12 puntos (29-17, min. 12) tras una briosa acción de Albert Ventura, quien esta vez saltó a la cancha mucho antes que en anteriores partidos.



La producción ofensiva del israelí Gal Merkel (7 puntos en el segundo cuarto) y de argentino Nico Brussino (5), además de un mejor control del rebote llevaron al equipo de Luis Casimiro con una desventaja de sólo cuatro puntos (41-37) al descanso.



Sin embargo, la Penya no le perdió la cara al partido y, aunque el Herbalife Gran Canaria consiguió colocarse a un punto de los verdinegros (41-40), tras dos tiros libres transformados por el pivot checo Ondrej Balvin, los badaloneses se estiraron hasta un 52-42 (min. 25) con una nueva canasta de Laprovittola, hasta entonces máximo anotador del partido con 14 puntos.



El argentino volvió a ejercer de líder de su equipo, lo mismo que Jordan desde el momento que Duran lo puso en cancha, aunque el cansancio acabó haciendo mella en el equipo verdinegro, que cerró el cuarto con únicamente cuatro puntos de ventaja (60-56).



La aparición de Conger al comienzo del último cuarto volvió a poner a la Penya en camino de su primera victoria en más de tres meses (67-60, m. 33) al solventar con sus puntos el amenazador 62-60 con que se habían acercado los visitantes.



La presión que desde hace tantas jornadas atenaza al Joventut volvió a salir a flote en un final a cara o cruz cuando el marcador se apretaba hasta un 71-70, a falta de 2:23 para el final, tras dos tiros libres transformados por Báez y que dejaba a los canarios con todas las opciones de victoria.



En la siguiente jugada el Joventut perdió el balón por no atravesar a tiempo la línea de medio campo y Rabaseda adelantaba al Herbalife (71-72) a falta de dos minutos para la conclusión.



Ventura, con una canasta de dos puntos, y Conger con un triple, hicieron reaccionar a la Penya (76-72) antes de que DJ Seeley replicara con otra canasta de tres puntos a falta de 1:04 para el bocinazo final.



Tiros libres de Jordan y de Seeley llevaron al 78-77 a falta de 30 segundos y con la obligación de los locales de anotar. Richard no falló desde la media distancia y al Gran Canaria le quedaron siete segundos para diseñar la última jornada tras un tiempo muerto de Casimiro.



En sólo dos, el exverdinegro Báez clavó un triple (80-80) que dejaba a manos del Joventut la última jugada y la posibilidad de ganar el partido.



Tras el tiempo de Duran, falló Conger la penetración y el partido se fue a la prórroga.



En el tiempo extra apareció DJ Seeley, autor de 7 puntos en los cinco últimos minutos, para dejar a su equipo muy cerca de la victoria, pero la Penya demostró una vez más que no se rinde.



Laprovittola, con cuatro tiros libres, provocó la reacción badalonesa, dejando el marcador en el que sería el definitivo 92-91 a falta de seis segundos para el final.



El Herbalife Gran Canaria dispuso de un tiempo muerto y de seis segundos para diseñar la última jugada para ganar, pero esta vez a DJ Seeley le salió cruz y por cuarta temporada consecutiva su equipo salió derrotado del Olímpic.

Ficha técnica 92 - Divina Seguros Joventut (26+15+19+20+12): Laprovittola (22), López-Arostegi (3), Conger (17), Gielo (2), Birgander (6) -cinco inicial-, Ventura (8), Kulvietis (7), Jordan (14), Dimitrijevic (2), Richard (9) y Vidal (2).



91 - Herbalife Gran Canaria (17+20+19+24+11): Oliver (4), Radicevic (11), Rabaseda (11), Báez (19), Balvin (5) -cinco inicial-, Fisher (4), Aguilar (4), Mekel (9), Brussino (5) y DJ Seeley (19).



Árbitros: Pérez Pizarro, Serrano y Sánchez Monserrat. Eliminado: Rabaseda (m. 45)



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 25 de la Liga Endesa disputado en el Palau Olímpic de Badalona ante 3.486 espectadores.