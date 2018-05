El Granca pierde su primer encuentro de los Playoff ante un acertado Valencia

El Valencia Basket toma la delantera en sus playoffs ante el Gran Canaria, tras imponerse por 71-56 en un encuentro en el que el vigente campeón de Liga supo jugar con gran madurez en los momentos complicados y, apoyados en una gran defensa, lograron llevarse el partido y situarse a un triunfo de las semifinales.



El Herbalife Gran Canaria no pudo acabar con su mala estadística en la Fonteta, donde acumula doce derrotas seguidas, a pesar de que consiguió llegar al descanso por delante en el marcador.



El equipo valenciano supo recuperarse de un mal inicio y también de la reacción insular en el final de la primera parte que se extendió de la mano del infrautilizado Pasecniks. Fue Van Rossom el que le sacó del primer embrollo, Will Thomas del segundo y el belga reapareció para cerrar el choque ante un rival huérfano de líderes y que solo sumó 20 puntos en la segunda parte.



El conjunto de Luis Casimiro arrancó el partido con un parcial de 0-7, pero los locales supieron atemperar el fulgurante arranque insular y de la mano de Van Rossom le dio la vuelta al marcador.



Luis Casimiro aceleró la rotación en busca de soluciones pero éstas no llegaron, y el Valencia aprovechó dos triples de Aaron Doornekamp en los últimos treinta segundos del primer cuarto, el último de ellos sobre la bocina y tras lanzar desde su propia línea de tres para llegar a la máxima renta (22-11).



Un triple de Abalde nada más empezar el segundo mandó a la lona al Gran Canaria y Casimiro se la jugó metiendo a Oliver, Paulí y Pasecniks, los últimos tres que le quedaban por jugar. Los visitantes despertaron con Pablo Aguilar como protagonista ofensivo y aunque el granadino se fue al banquillo entre el base y el escoltan catalán y el pívot letón apretaron el choque (30-29, m.17).



Llegó a empatar en dos ocasiones el equipo de Casimiro pero no fue hasta el último minuto cuando un triple de Báez permitió a los visitantes llegar por delante al descanso y hacerlo con la satisfacción de haber salvado un mal momento (35-36).



El Valencia reanudó el partido con cierto desconcierto ante el buen trabajo defensivo de Pasecniks sobre Dubljevic. Pero el Valencia tuvo madurez, se olvidó de su estrella y explotó al inspirado Will Thomas para volver a abrir brecha (46-40, m.25).



Con Pasecniks olvidado en el banquillo, solo el frío Eriksson consiguió aislarse y anotar pero un triple de Sastre y otro de Van Rossom pusieron a los visitantes al borde del abismo (63-48, m.34).



Cuanto todo parecía perdido un triple de Mekel y otro de Paulí avivaron la esperanza pero de nuevo emergió la figura del base belga Van Rossom que castigó a los visitantes con dos triples seguidos que sentenciaron el choque.



Ficha técnica:



71.- Valencia Basket (22+13+15+21): Van Rossom (17), Sastre (8), San Emeterio (7), Thomas (8), Dubljevic (6) -cinco titular- Vives (5), Abalde (5), Buva (4), Rafa Martínez (3), Green (-), Doornekamp (6) y Hlinason (2).



56.- Herbalife Gran Canaria (11+25+7+13): Mekel (10), Eriksson (11), Rabaseda (2), Fischer (2), Báez (7) -cinco titular- Oliver (2), Seeley (-), Balvin (2), Pasecniks (6) Paulí (6), Radicevic (2) y Aguilar (6).



Árbitros: Martín Bertrán, Cortes y Serrano. Sin eliminados



Incidencias: primer partido de los cuartos de final de la Liga ACB disputado en el pabellón de la Fuente de San Luis ante 7.116 espectadores. Antes del inicio del encuentro Rafa Martínez recibió el Trofeo de la Cultura del Esfuerzo tras la votación popular después de cada partido de la fase regular.