El Granca espera que Eriksson pueda estar listo muy pronto

El director deportivo del Herbalife Gran Canaria, Berdi Pérez, se ha congratulado por la evolución de la lesión en la rodilla derecha del sueco Marcus Eriksson -"está yendo muy bien"- y confía en el que el alero esté disponible cerca del inicio de la Liga Endesa y para la Euroliga.



"Marcus empieza a caminar sin muletas y ojalá pueda estar casi para el principio de la Liga Endesa o de la Euroliga, ya que es un hombre importante para nosotros y no estamos para dejar a nadie a mitad de camino con lo larga y exigente que será esta campaña", ha subrayado.



El dirigente ha lamentado asimismo que el primer equipo haya comenzado la pretemporada con tres lesionados.



"Dentro de lo malo posiblemente sea mejor que no podamos contar ahora con estos tres jugadores que en el transcurso de la temporada. Ahora mismo no solo está de baja Eriksson, sino también el polaco Olek Balcerowski y el montenegrino Jovan Kljajic, a quienes esperamos recuperar pronto", ha manifestado.



En otro orden, Berdi Pérez ha asegurado que, pese a que el equipo debutará este curso en la Euroliga, no olvidan que las "grandes batallas" las librará en la Liga Endesa, y ha añadido que la competición doméstica "es muy difícil y resulta complicado ganar un encuentro aunque el rival marche en última posición en la tabla".



"Por suerte la Liga ACB es la más exigente que hay ahora mismo a nivel europeo y cada encuentro es de máxima dificultad y, además, en nuestro caso tendremos el desgaste añadido de los partidos de la Euroliga, por lo que debemos estar bien preparados para afrontar estas dos citas muy duras", ha concluido Pérez.