El Granca espera seguir fiel a su estilo para dar otra sorpresa

El Herbalife Gran Canaria, clasificado para las semifinales del play off de la Liga Endesa y para la próxima Euroliga tras eliminar al vigente campeón liguero, Valencia Basket, tratará de seguir siendo fiel a su estilo para intentar dar otra sorpresa ante el campeón europeo, Real Madrid.



El técnico del conjunto isleño ha manifestado textualmente después del encuentro ante el Valencia que disputar las semifinales de la Liga Endesa -que comenzarán mañana domingo con el primer partido en la capital de España- es "la leche", y haberse clasificado para la próxima edición de la Euroliga es "la hostia".



Luis Casimiro ha reconocido igualmente que "será complicado" hacerle daño al campeón de Europa, aunque ha apelado a que sus jugadores traten de seguir siendo ellos mismos y "fieles a su estilo" para intentar dar una nueva sorpresa en los play off al título liguero.



El Real Madrid, que disputará su décima semifinal consecutiva en la lucha por el título, medirá su experiencia en este tipo de partidos ante un bisoño Gran Canaria, que jugará por segunda vez en su historia la ronda semifinal.



Pese a ello, con la tranquilidad y satisfacción que supone haber cumplido con sobresaliente el objetivo trazado, el Herbalife pretende seguir haciendo historia ante un gran equipo al que ya ganó recientemente en la fase regular, si bien los madridistas se presentaron con notables ausencias en el Gran Canaria Arena.



En el apartado estadístico, Herbalife ha perdido en once de las últimas doce visitas que ha realizado en competición liguera al Real Madrid, al que solo superó en la campaña anterior, en la que venció por el tanteo de 81-93.



El conjunto madrileño de Pablo Laso se ha mostrado muy sólido en la actual temporada en su feudo, donde solo ha podido ser superado por el FC Barcelona Lassa, conjunto que también ganó a los madridistas la final de la Copa del Rey, disputada justamente en Gran Canaria.



Asimismo, cabe indicar que, además del triunfo de los isleños sobre el Madrid en el último partido de la fase regular de Liga, el Herbalife también se impuso en la Supercopa disputada igualmente en la isla, si bien, por potencial y presupuesto, su rival es claramente favorito para meterse en la final liguera.



Esta eliminatoria resultará especial para dos jugadores del Real Madrid, el alero Jaycee Carroll y el pívot Walter 'Edy' Tavares, con pasado en el Gran Canaria, así como para el ala pívot de Herbalife Pablo Aguilar, que militó en el conjunto de la capital de España.



Cabe indicar por último que el encuentro de este domingo se disputará mañana domingo en el WiZink Center a partir de las 17.30 horas (insular canaria).