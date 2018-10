Hannah: "El CSKA será un rival dificilísimo, pero queremos dar un paso más"

El base norteamericano del Herbalife Gran Canaria, Clevin Hannah, ha manifestado que el encuentro de Euroliga de este próximo viernes ante el CSKA de Moscú será un reto "dificilísimo", aunque ha asegurado que su conjunto quiere dar un paso adelante más.

"Sabemos que CSKA es un gran equipo y que lo lleva siendo desde las últimas temporadas, pero nosotros queremos ir paso a paso, centrarnos en nuestro juego y mejorar nuestras cosas. Sabemos que el partido será un reto dificilísimo, pero nos vamos a centrar en dar un paso más en nuestra preparación", ha señalado en rueda de prensa.

El jugador neoyorkino del Herbalife ha indicado que en las últimas semanas el equipo se ha encontrado en un buen momento de forma. "Creo que nos va a venir muy bien jugar en la Euroliga ante los mejores conjuntos de Europa, porque luego nos servirá la experiencia de vivir esos partidos tan duros de cara a la Liga Endesa", ha manifestado.

Hannah también ha recordado la pretemporada, en la que el conjunto de Salva Maldonado no ganó ningún encuentro. "Fue algo complicado perder todos los partidos de preparación, pero en ningún momento dejamos de creer en nosotros mismos, porque sabemos que esto es muy largo y al final la temporada te pone en su sitio, dependiendo del esfuerzo que hayas hecho", ha revelado.

Por otra parte, también se ha referido a los dos bases del CSKA de Moscú, con quienes tendrá que medirse el viernes. "Ya he jugado en el pasado ante Sergio Rodríguez, y la verdad es que es un jugadorazo. No he tenido ocasión de actuar aún frente a Nando de Colo, pero desde fuera se ve que es un jugador de grandísimo nivel y estoy expectante por que llegue el viernes", ha asegurado.

De igual forma, el base del Herbalife ha agradecido el apoyo que está recibiendo el conjunto por parte de los aficionados en el Gran Canaria Arena. "Agradezco el apoyo de nuestros aficionados, que también será necesario sobre todo ante equipos tan grandes como el CSKA de Moscú. Espero que vengan el viernes a la cancha, porque nos van a hacer falta", ha comentado.

Preguntado por los objetivos para esta temporada, ha señalado que a él le gustaría ganar todos los encuentros, aunque sabe que eso es inviable. "Nos tenemos que centrar en mejorar cada día pequeños detalles, porque eso nos va a hacer mejorar como grupo. Ahora mismo solo pensamos en el CSKA, que será un reto complicadísimo, y que nos ayudará a afrontar el partido del domingo en Guipúzcoa. Sería increíble vencer este viernes, pero esto es deporte y todo puede pasar", ha dicho.

Por otro lado, Clevin Hannah también se ha referido a su compañero Luke Nelson, aún inédito en un partido oficial por culpa de una lesión. "Luke está mejorando cada día y se encuentra cada vez más cerca su regreso. Necesitamos su energía y esperamos que esté cuanto antes con nosotros, porque es un gran jugador", ha afirmado.