El Herbalife Gran Canaria se aferra al factor Gran Canaria Arena para sumar su primer triunfo

El Herbalife Gran Canaria disputará este jueves el primer partido de la temporada de la Liga Endesa de baloncesto en un feudo donde intentará hacerse fuerte a lo largo del curso, empezando por este encuentro ante su afición frente al gallego Monbus Obradoiro.



El conjunto isleño, que no conoció la victoria en los partidos de pretemporada y tampoco en el arranque liguero en la cancha del Barcelona Lassa (98-78), espera aprovechar ahora los dos partidos consecutivos que tendrá como anfitrión ante Obradoiro y Lugo para sumar sus primeras victorias.



El entrenador del Gran Canaria, Salva Maldonado, espera que al calor de la parroquia insular revierta la mala racha de resultados que acumula hasta ahora tanto en la etapa de preparación como en el Palau, que han estado marcados por las lesiones de varios de sus jugadores.



En tal sentido, el Granca no podrá disponer ante Obradoiro del escolta británico Luke Nelson ni del alero sueco Marcus Eriksson, en tanto que el también alero norteamericano Chris Evans -incorporado esta campaña y que ha dejado gratas sensaciones hasta el momento- es duda debido a unas molestias físicas.



Quien sí estará en condiciones de debutar en la Liga con la camiseta del Gran Canaria será el ala-pívot francés Kim Tillie, quien de forma paulatina ha ido entrando en la dinámica del equipo amarillo tras superar una lesión que arrastraba del anterior curso.



Por su parte, Monbus Obradoiro, que cumplirá en la isla su partido número 300 en la elite española, afrontará el choque con ganas de desquitarse de sus derrotas en las cuatro últimas temporadas en Gran Canaria, donde ha perdido por una diferencia media de 20 puntos.



Este partido podría servir para que debutase con el conjunto visitante el ala-pívot norteamericano Kyle Singer, exjugador de Lucentum Alicante y Real Madrid, fichado esta misma semana por el equipo de Moncho Fernández.



El encuentro canario-gallego, que comenzará a las 20.30 horas y que estará dirigido por los colegiados Benjamín Jiménez, Luis Miguel Castillo y Alberto Baena.

"Obradoiro te exige mucho, sobre todo a nivel mental"

El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Salva Maldonado, ha dicho que el Monbus Obradoiro es un equipo que "exige mucho, sobre todo a nivel mental". El preparador catalán ha dicho que desconoce si desde el club se está intentando aumentar el plantel, que se ha visto afectado hasta la fecha por diversas ausencias.



"Nuestra idea era la de tener una plantilla de trece jugadores más Alexander Madsen -jugador del filial EBA-, pero la competición nos dirá hacia dónde vamos y si nuestra estructura es válida. No tengo constancia de que el club busque refuerzos, pero lo que no puede ser es que empiece a cundir el pánico y dudemos de todo", ha revelado.



Maldonado ha asegurado que Obradoiro será un adversario bastante complicado. "Tiene el mismo entrenador desde hace muchos años y su filosofía es idéntica. Es un equipo que te exige mucho, sobre todo a nivel mental. Tiran mucho de tres puntos y juegan con tus errores y a partir de ahí se hacen fuertes. Además, tienen una defensa muy bien estructurada y con mucha actividad", ha afirmado.



El máximo responsable técnico del Gran Canaria es consciente de que sus jugadores deberán pelear todos los partidos, empezando por el de mañana, que ha calificado de "muy importante".



"Necesitamos hacernos fuertes en casa y ganar porque eso ayuda mucho. Una de las fortalezas del Gran Canaria son sus partidos en casa, ya que el factor público es vital, y no tengo ninguna duda de que nuestra afición vendrá a ayudarnos", ha dicho.



Asimismo, Maldonado ha indicado que ve "bien mentalmente" a sus jugadores.



"Ya veremos qué pasa mañana, pero las derrotas de pretemporada nos deben afectar lo mínimo, porque la única relevante es la que sufrimos ante el Barcelona en Liga y, ahora, buscaremos nuestra primera victoria", ha concluido el técnico catalán.

"Queremos jugar la Copa y los play-off, y cada partido es importante"

El base internacional del Herbalife Gran Canaria, Albert Oliver, ha asegurado que el objetivo de su conjunto es clasificarse para disputar la Copa del Rey y los play-off al título liguero, por lo que considera que cada partido es importante.



"Hemos perdido en Liga en un campo complicado como el del Barcelona, donde por momentos estuvimos bien y en otros no tanto. El equipo está mejorando, aunque nos gustaría más aún estar con todos los jugadores disponibles. Tenemos ganas de que llegue el partido de mañana ante nuestra gente e intentar ganar", ha dicho en rueda de prensa.



El jugador catalán del Gran Canaria ha resaltado que el Monbus Obradoiro es un equipo que sabe a lo que juega y para quién juega. "Es un conjunto complicado que defiende diferente a la mayoría y dispone de grandes tiradores de tres, está muy bien trabajado y tiene mucha paciencia", ha revelado.



Oliver ha destacado igualmente la importancia de los dos encuentros consecutivos que disputará el Herbalife en casa, ante Obradoiro y Lugo. "Ahora tenemos dos partidos importantes en casa después de perder en Barcelona y queremos sentir el aliento de la afición y sumar. Estamos entrenando duro y esperamos jugar un buen partido, seguir mejorando e intentar vencer, y por otro lado también esperamos que los lesionados se recuperen lo antes posible", ha señalado.



El director de juego ha reconocido que "da vértigo" pensar en el intenso calendario que tienen por delante. "De momento estamos centrados en el partido de mañana, y luego ya pensaremos en el del domingo y los restantes, entre Liga y Euroliga. De todos modos, estamos encantados de disputar la Euroliga y competir contra los mejores equipos", ha afirmado.



Oliver ha dicho por otra parte que cada encuentro será relevante, independiente del rival al que deba medirse su conjunto. "Cada partido es importante y más cuando el objetivo es disputar la Copa del Rey y las eliminatorias al título de Liga. Ahora nos mediremos a un Obradoiro que viene de ganar a Burgos y que, además, se ha reforzado muy bien y tiene un equipo muy hecho", ha reconocido.



El catalán ha afirmado que la plantilla del Granca tiene muchas ganas de empezar a vencer, tras una pretemporada y el primer partido liguero, en el que solo encajaron derrotas.



"Esperamos ganar haciendo un buen partido porque si jugamos mal será complicado vencer. En ese sentido, no creo que las derrotas de pretemporada nos hayan afectado, aunque sí es cierto que aún tenemos muchas cosas que mejorar, como en defensa", ha comentado.