El Iberostar recibe al Delteco GBC con la ausencia del Ponitka

El Iberostar Tenerife recibirá este miércoles al Delteco GBC con la ausencia del alero polaco Mateusz Ponitka por lesión, cuyo lugar ocupará Davin White, jugador que había sido descartado por el técnico en las dos jornadas anteriores.



El internacional polaco sufrió en el partido del pasado domingo ante el Unicaja un esguince de tobillo y tras perderse tres cuartos de ese encuentro tampoco estará disponible mañana, y su técnico confía en poder contar con el para el domingo próximo.



El puesto que dejará Mateusz Ponitka lo ocupará el escolta Davin White que no ha estado presente en las dos últimas convocatorias por cuestiones técnicas y que regresa al grupo dispuesto a reivindicar de nuevo su lugar en el equipo.



Fran Vázquez, que no jugó ante el Unicaja debido a un proceso vírico, si podrá estar este miércoles, igual que Tim Abromaitis, ausente en el entrenamiento del lunes por las mismas circunstancias.



Y es que el entrenador del Iberostar Tenerife, Fotis Katsikaris, necesita que el grupo esté lo mejor posible para un encuentro en el que es vital el triunfo para seguir en el grupo que busca entrar en la eliminatoria por el título.



El choque ante el Delteco se ha convertido en una nueva final para los tinerfeños. Tras la derrota ante el Unicaja, ganar en casa es muy importante, así como intentar sumar fuera de la isla, pues tal y como está la liga será importante, no solo ganar en casa, sino sumar alguna victoria más fuera.



Como ha dicho el entrenador del Iberostar Tenerife, será vital mantener una intensa defensa y control del rebote, más aún ante un adversario que dispone de jugadores importantes dentro, pero también será clave no perder muchos balones y conseguir un mayor porcentaje de acierto en los lanzamientos exteriores.



El choque, que se jugará en el pabellón de Deportes Santiago Martín, a partir de las 20:00 horas, estará arbitrado por Hierrezuelo, Caballero y Sánchez Montserrat.