El Iberostar Tenerife se impone en Gran Canaria para seguir aspirando a los playoff

Herbalife Gran Canaria no pudo vengarse de un Iberostar Tenerife que aguó la fiesta de los 600 partidos ligueros del técnico local Luis Casimiro, al imponerse en el Gran Canaria Arena por 68-76, un triunfo que le aproxima a su objetivo de disputar el play-off por el título de la Liga Endesa.



La imprecisión ante los dos aros fue la tónica predominante en el inicio del encuentro, en el que hubo bastante igualdad en el marcador con Eriksson y Avignon como jugadores más acertados a la hora de encestar.



Herbalife sufrió reiteradas pérdidas e imprecisiones en los lanzamientos, lo que fue aprovechado por los pupilos de Fotis Katsikaris para cerrar el primer parcial con ventaja tras dos encestes consecutivos de Beirán (13-16).



El inicio del segundo cuarto fue nefasto para el 'Granca', incapaz de frenar a un adversario muy firme en defensa y que ampliaba su renta con un espectacular mate de Fran Vázquez ante Pablo Aguilar y un posterior triple de Abromaitis (15-23).



El técnico local pidió tiempo muerto, pero Tenerife se iba de diez (15-25), si bien Herbalife, con un parcial de 4-0 tras acciones de Oliver y Báez, insuflaba ánimos a la hinchada amarilla (21-27).



Katsikaris solicitó tiempo muerto y acto seguido una falta antideportiva de Rabaseda sobre Ponitka y otro mate de Vázquez hicieron que Tenerife se fuese nuevamente de diez (21-31), para llegar al descanso con un rival que hacía mucho daño desde la línea de tres (29-39).



En la reanudación, el Iberostar lograba su máxima diferencia (29-44), pero el anfitrión, con un parcial de 8-0, se resistió a entregar el choque (37-44) y elevó la emoción con un tapón de Rabaseda a Abromaitis y un triple del propio jugador local (40-47).



Herbalife tenía problemas en su juego interior con la tercera personal de Balvin y Báez, aunque mejoró en el rebote ofensivo y se puso a solo cinco (44-49) con canasta de Aguilar.



Con todo, los visitantes no se descompusieron y llegaron al cuarto definitivo con una sensible renta (46-55).



Iberostar puso tierra de por medio en los primeros minutos tras un mate de Ponitka que obligaba a Casimiro a pedir tiempo muerto (49-60).



Luego el Tenerife empezó a fallar en ataque y su adversario, gracias a un parcial de 11-0 sustentado en canastas de Aguilar y Paulí, igualó a 60 puntos y provocó el delirio en las gradas a falta de casi 5 minutos, poco antes de que los locales volteasen el marcador (62-60) por medio de Balvin.



Seis puntos consecutivos de Ponitka dieron oxígeno al Tenerife (62-66) y el choque entró en los últimos dos minutos con una gran acción de Beirán (64-69). Pese a ello, Oliver elevó al máximo la emoción con un triple a tabla a falta de 40 segundos (68-69).



Beirán anotó una vez más (68-71) y Oliver falló un triple y sufrió una técnica por sus protestas, con lo que Vasieaidis sentenció el choque con tiros libres.

Ficha técnica 68 - Herbalife Gran Canaria (13+16+17+22): Radicevic (5), Rabaseda (6), Eriksson (8), Báez (8) y Balvin (7) -quinteto inicial-, Oliver (7), Mekel (-), Seeley (3), Pasecniks (2), Paulí (8) y Aguilar (14).



76 - Iberostar Tenerife (16+23+16+21): San Miguel (-), Akognon (10), Ponitka (11), Abromaitis (18) y Tobey (7) -quinteto inicial-, Niang (2), Bassas (3), Vázquez (9), Beirán (8) y Vasileiadis (8).



Árbitros: Jiménez, Oyón y Sánchez Sixto. Eliminaron al local Balvin (m. 40).



Incidencias: Partido de la jornada 30 de la Liga Endesa disputado en el Gran Canaria Arena ante 6.978 espectadores.