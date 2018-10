Iberostar Tenerife inicia la Liga de Campeones con una clara victoria

El Iberostar Tenerife sacó adelante y sin muchos problemas su primer encuentro de la Liga de Campeones frente al Telekom Baskets Bonn alemán (87-68), en un duelo que controló desde los primeros instantes.



El equipo de Txus Vidorreta tuvo el control del choque en todo momento, aunque en ocasiones el relajamiento defensivo permitía a su rival anotar y acercarse en el choque, pero cuando apretó atrás, no hubo rival.



Los alemanes lo intentaron desde fuera, pero por lo pronto este martes no encontraron la canasta con facilidad, como indica sus siete triples de 32 intentos, un 21% frente al 50% de los canaristas (10/20).



Dominio del Iberostar durante los dos primeros cuartos aprovechando, no solo el acierto en los lanzamientos exteriores, sino los huecos del rival en el interior.



Asustó Josh Mayo con un triple (9-5), pero pronto el equipo de Txus Vidorreta encontró el camino más rápido hacia el aro, que era dar balones a los hombres interiores que eran donde menos protegida estaba la canasta.



El control del juego del equipo tinerfeño fue claro en el primer cuarto, y así logró irse al término del mismo con la máxima diferencia hasta el momento (29-13).



Mientras Vidorreta hacía debutar a Gillet en el inicio del segundo cuarto, el Telekom Bonn no reaccionaba. Fue con la entrada de Subotic cuando empezó a hacer más daño, y a eso hay que unirle que apretaron más en la primera línea defensiva para provocar, que lo hicieron, errores en el bando local.



El combinado lagunero, que llegó a estar a 19 puntos a favor, vio como su rival empezaba a dar un giro en su juego, empezando por un buen trabajo atrás, y con un parcial de 0-7 se fueron al descanso con un 46-36.



Los alemanes se acercaron a siete puntos en el inicio del tercer cuarto (46-39), pero desde que los insulares volvieron a ajustar su defensa se volvieron a marchar en el electrónico.



En el minuto 28 alcanzaría la máxima diferencia hasta el momento (66-45) y lo superaría en el 32 con un 73-50, y a partir de aquí el conjunto alemán intentó recortar la distancia a base de triples, pero no estuvo acertado.

Ficha técnica 87 - Iberostar Tenerife (29+17+25+16): San Miguel (-), McFadden (13), Beirán (10), Abromaitis (10), Iverson (12) -inicial-, Niang (6), Gillet (8), Brussino (2), Bassas (12), Saiz (11), Staiger (3) y Bonde (-).



68 - Telekom Bonn (13+23+14+18): Mayo (8), James (9), Bartolo (9), Webb (5), Jackson (14) -inicial-, Reischel (2), Subotic (18), DiLeo (-), Jasinski (3) y Moller (-).



Árbitros: Anastopoulos (GRE), Michaelides (SUI) y Karabilecen (TUR).



Incidencias: Encuentro disputado en el Pabellón de Deportes Santiago Martín, de La Laguna, ante 3.109 aficionados, según datos facilitados por el club.