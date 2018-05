El Iberostar Tenerife busca afianzarse entre los mejores ante el Barcelona

El Iberostar Tenerife afronta un nuevo reto este domingo en el pabellón Insular Santiago Martín (17.30 horas) ante al Barcelona Lassa, en un duelo en el que hay mucho en juego para los dos equipos que afrontan la recta final de la Liga Regular con objetivos por cumplir.



El conjunto aurinegro afronta este choque con las máximas ilusiones y esperando que funcione a la perfección ese juego entre equipo y afición para intentar sacar la victoria adelante y así dar un paso en su lucha por acabar entre los ocho primeros clasificados de la competición al término de la fase previa.



Tim Abromaitis, aunque no ha podido ejercitarse a lo largo de la semana por un esguince en el tobillo, estará con el grupo, mientras que seguirán siendo bajas Richotti, Allen y White.



El combinado lagunero intentará agarrarse a su condición de local y a su mejor versión defensiva para conseguir plantar cara a uno de los mejores equipos europeos que llega a la isla sin Oriola, pero con todo un arsenal de jugadores de mucha calidad en todas sus posiciones.



El técnico, Fotis Katsikaris, ha destacado la importancia que supondrá, no solo mantener una defensa activa, sino también mantener el control del rebote en defensa sobre todo ante un conjunto azulgrana que destaca, entre otras cosas, por su gran poder interior.



Pero para ganar al Barcelona no solo hace falta que se haga una buena defensa, sino también conseguir equilibrar el juego de ataque y saber el momento para atacar, ha dicho el técnico griego.



Mateusz Ponitka será un hombre determinante en este choque, ya no solo por lo que él mismo pueda generar, sino los espacios que podría dejar a sus compañeros para poder atacar mejor.



Pero en este tipo de partido se necesita la aportación de todos, tanto de ese cinco inicial que saldrá, sino que desde el banquillo se aporte tanto o más para conseguir ese equilibrio necesario.



El choque estará arbitrado por los colegiados Conde, Bultó y Caballero.