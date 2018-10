El Iberostar Tenerife arrasa al Obradoiro

El Iberostar Tenerife sacó adelante un partido complicado frente al Monbus Obradoiro (78-52), en un choque donde los de Txus Vidorreta se tuvieron que emplear a fondo ante un rival de mucho potencial y que llegaban a la Isla sin conocer la derrota, incluso ganando en una cancha tan complicada como el Gran Canaria Arena.



El conjunto lagunero salió esta vez con la lección bien aprendida y no quería que sucediera como ante el Breogán, con el que fue perdiendo hasta casi llegar al descanso. Este sábado salió muy metido en el choque y pronto se pondría con un 7-0 en el marcador ante la impotencia de un rival que intentaba tener su sitio en la cancha.



Poco a poco lo fue consiguiendo y así reduciendo las diferencias en el marcador, aunque no fue que el cuadro insular bajara su nivel defensivo, sino que el conjunto gallego supo jugar mejor sus cartas equilibrando su juego entre los exteriores e interiores.



Fue en el último minuto de este primer cuarto cuando el Obradoiro avisó de que iba a por el partido después de una canasta de Hlinason (15-17).



Los dos equipos salieron dispuestos a que su defensa marcara las diferencias y a los dos les costó encontrar canastas. Las rotaciones no dieron el cambio esperado y se esperaba intentar aprovechar el error del rival para intentar marcar las diferencias.



En el segundo cuarto el Iberostar Tenerife, con un buen trabajo bajo canasta, lograría tomar ese pequeño respiro en el marcador y con un triple de McFadden, los tinerfeños se fueron hasta los nueve puntos de diferencia (32-23).



Fue en el inicio del tercer cuarto cuando el cuadro de Vidorreta dio ese punto necesario para estar más cómodos en la cancha. Dos triples de Beirán pusieron la máxima diferencia hasta el momento del encuentro (38-23), una ventaja que ya parecía suficiente, pero que ante un rival como los gallegos no podías bajar los brazos.



Y así lo hizo el cuadro de tinerfeño, se mantuvo firme ante los ataques por todos lados de los de Moncho Fernández, quienes lo intentaron con sus aleros y desde el interior, pero fue Ben Simons el único que lograba anotar, y era, por el momento, la única amenaza ofensiva de los gallegos.



El Monbus Obradoiro logró ponerse a nueve puntos (45-36), pero en el último cuarto el Iberostar Tenerife estuvo imparable. McFadden anotó un nuevo triple y puso la ventaja en 15 puntos, pero lo que acabó por “matar” al Obradoiro fue un nuevo triple de Abromaitis para poner, a falta de cinco minutos, el 62-46.



Ya en lo que quedaba de partido, los gallegos bajaron los brazos y el Iberostar, con McFadden también muy acertado, gustándose en la cancha, finalizaron con ligera comodidad el encuentro ante el, hasta este sábado, invicto Obradoiro.

Ficha técnica 78 - Iberostar Tenerife (18+14+22+24): San Miguel (7), McFadden (25), Beirán (12), Abromaitis (8), Iverson (12) –inicial-, Niang (2), Brussino (10), Bassas (-), Saiz (2), Staiger (-) y Bonde (-).



52 - Monbús Obradoiro (17+6+18+11): Pozas (8), Simons (12), Vasileiadis (3), Llovet (7), Brodziansky (2) –inicial-, Sabat (3), Obst (3), Spires (-), Navarro (2), Hlinason (8) y Singler (4)



Árbitros: Hierrezuelo, García Ortiz y Mendoza. Señalaron técnica a Kostas Vasileiadis (min.27).



Incidencias: Encuentro disputado en el Pabellón de Deportes Santiago Martín, ante 3846 aficionados, según datos facilitados por el club.