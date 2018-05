El Iberostar Tenerife arrolla al Betis y entra en los 'playoff'

Ficha técnica: 62 - Betis Energía Plus (13+16+13+20): Booker (9), Txemi Urtasum (21), Anosike (11), Schilb (5), Kelly (2) -cinco inicial-, Alfonso Sánchez (-), Nelson (3), Iván Cruz (3), Mikel Uriz (-), Gacesa (3) y Golubovic (5).



109 - Iberostar Tenerife (22+29+28+30): Borg (7), Ponitka (4), Vaseleiadis (10), Abromaitis (14), Fran Vázquez (11) -cinco inicial-, Niang (-), Bassas (22), Odiase (12), Tobey (9), Bonde (10) y Javier Beirán (10).



Árbitros: Daniel Hierrezuelo, Sergio Manuel y Jacobo Rial. Sin eliminados por cinco faltas personales.



Incidencias: Partido de la trigésima cuarta y última jornada de la fase regular de la Liga Endesa, disputado en el Palacio de los Deportes San Pablo ante unos 1.300 espectadores.

El Iberostar Tenerife logró el objetivo de estar en la fase por el título de la Liga Endesa tras arrollar (62-109) al Betis Energía Plus, un rival que cerró la nefasta temporada de su descenso y como colista, con una pésima imagen en un partido en el que pareció no comparecer en ningún momento.



Fue un duelo triste para la formación sevillana en unas despobladas gradas del Palacio San Pablo que despedían a los suyos de la Liga Endesa después de veintinueve temporadas seguidas en la máxima categoría del baloncesto nacional.



El Betis Energía Plus, descendido matemáticamente hace un par de semanas y colista asegurado, solo tenía en juego la honra y el darle la primera victoria en la ACB a su entrenador, Javi Carrasco, quien pasó de ayudante de Óscar Quintana al primer asiento del banquillo y que acumulaba en él cinco derrotas seguidas, con ésta seis.



Enfrente estuvo un equipo con una dinámica muy diferente, que llegó a Sevilla como octavo clasificado, posición en la que jugará la siguiente fase al no darse otros resultado que le pudieran haber aupado, y que dependía de sí mismo con su triunfo.



Con las bajas ya conocidas de Nico Richotti, Davin White y Rosco Allen, el técnico griego Fotios Katssikaris no pudo contar tampoco con el base Rodrigo San Miguel por una lesión en el muslo izquierdo, con lo que incluso incluyó en la expedición al vinculado Mads Bonde.



Pese a ello, desde el salto inicial se vio el equipo que se jugaba algo y que mas interés puso, con lo que en el meridiano del primer cuarto ya dominaba (9-15) un parcial acabó con nueve puntos de ventaja (13-22).



En el segundo, se vio mas de lo mismo, porque el Betis defendió mal, sus porcentajes en el tiro exterior fueron pésimos y siempre estuvo a merced de un rival que solo tuvo que estar mas algo mas tenso en la pista para aumentar la ventaja, que llegó a ser de veintitrés puntos (25-48, m.19) y que al descanso de veintidós (29-51).



Tras el descanso fue peor para el equipo local, totalmente fuera de la cancha ante una formación canaria que, casi sin quererlo, aumentó las diferencias en el marcador hasta dejarlas a la conclusión del tercer cuarto en 37 puntos (42-79).



Los últimos diez minutos fueron para ver qué récords negativos podía acumular el Betis, que volvió a encajar más de cien puntos y que perdió por la máxima diferencia de todo el partido, de 47 puntos, que además es la derrota más abultada de toda su historia como local.