El Iberostar Tenerife toma ventaja ante un combativo UCAM Murcia

El Iberostar Tenerife es favorito para seguir defendiendo el título de la Liga de Campeones FIBA después de haber ganado por cinco puntos (66-71) en la pista del Universidad Católica de Murcia Club Baloncesto en un duelo español trasladado a los octavos de final de esta competición continental.



El cuadro canario fue superior a un rival que nunca se dio por vencido y que tampoco tiene pinta de hacerlo en el encuentro de vuelta, que se disputará el próximo miércoles en la isla.



El choque comenzó con ventaja local, un 7-2 en casi cinco minutos y con una gran defensa murciana. El UCAM CB llegó a ir ganando por ocho puntos en el primer cuarto (12-4), pero el Iberostar acabó mejor el periodo y logró cerrarlo con un punto de renta (14-15) gracias a cinco tantos seguidos de Javier Beirán.



En el segundo acto el encuentro pareció convertirse en un concurso de triples con cuatro convertidos prácticamente seguidos -dos de los locales Sadiel Rojas y José Ángel Antelo y otros dos de los visitantes Ferrán Bassas y Kostas Vasileiadis-.



Del 18-23 se pasó al 27-23, lo que hizo que Fotis Katsikaris parase el encuentro con tiempo muerto, pero la situación no mejoró para los aurinegros, que vieron como el parcial de 9-0 pasó a ser de 13-1.



Mateusz Ponitka salió al rescate de su equipo y un par de grandes acciones del polaco y sendos triples de Rodrigo San Miguel y Tim Abromaitis nivelaron de nuevo el marcador (34-34), siendo esta vez Ibon Navarro el que llamó a los suyos al banquillo para ajustar algunos detalles.



Ambos equipos jugaban a impulsos y al descanso se llegó con ventaja del Iberostar después de que Mike Tobey anotara sobre la bocina (36-38).



Tras el paso por los vestuarios fue el cuadro visitante el que siguió estando más entonado, mientras que el UCAM CB tardó dos minutos en estrenar su marcador y ello lo aprovechó su rival abrir brecha (36-43).



Los isleños, viendo aro desde lejos, incrementaron su ventaja hasta el 41-51 en el ecuador del tercer periodo justo después de sendos triples anotados por Abromaitis y San Miguel.



El equipo de casa, a base de intensidad defensiva y coraje, volvió a agarrarse al partido cuando peor se le ponía (48-51), aunque no terminó de encontrarse cómodo y entró en los 10 minutos finales seis puntos por debajo (50-56).



En ese último cuarto el Iberostar Tenerife mostró más aplomo y estabilizó su ventaja en torno a la decena de puntos, que fueron 11 como la máxima diferencia (56-67 en el minuto 36 y 60-71 ya dentro del último minuto).



Los locales, a pesar de dos faltas antideportivas señaladas a su rival, estuvieron lejos de ganar y entre los tiros libres que fallaron y los balones que perdieron sin Clevin Hannah en la pista, al haberse lesionado el base titular, la victoria canaria no corrió peligro.



Sin embargo, dos triples postreros de Benite hicieron que el marcador fuese de 66-71, cinco puntos de ventaja para los de Katsikaris, que son favoritos, aunque sin demasiado margen, para llegar a los cuartos de final el próximo miércoles en su pabellón, el Insular Santiago Martín.

Ficha técnica 66 - Universidad Católica de Murcia Club Baloncesto (14+22+14+16): Hannah (7), Oleson (3), Rojas (7), Soko (6) y Lima (3) -cinco inicial-, Antelo (10), Benite (11), Delía (9), Kloof (6) y Álex Urtasun (4).



71 - Iberostar Tenerife (15+23+18+15): San Miguel (6), Borg (-), Ponitka (8), Abromaitis (13) y Tobey (10) -cinco inicial-, Allen (2), Bassas (12), Beirán (11), Vasileiadis (3), Vázquez (3) y White (3).



Árbitros: Tomas Jasevicius, de Lituania; Lorenzo Baldini, de Italia; y Gentian Cici, de Albania. Eliminaron al visitante Tobey (38').



Incidencias: Partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones FIBA que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante unos 6.000 espectadores.