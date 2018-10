El Iberostar Tenerife conquista Andorra y suma su cuarta victoria

El pívot norteamericano del Iberostar Tenerife Colton Iverson, exjugador del MoraBanc Andorra, consumó su particular venganza y, con sus 22 puntos, 13 rebotes y 31 de valoración, decantó un partido que supuso la cuarta derrota consecutiva de los del Principado en Liga Endesa (81-96)



Pocos meses después de su salida del club andorrano, Iverson dejó en evidencia el juego interior de los locales, que iniciaron el choque con las ideas heladas. Por contra, el Iberostar Tenerife llevó a cabo una mejor puesta en escena y completaron un parcial de 6-16 con siete puntos consecutivos de Tim Abromaitis.



Los tinerfeños se mostraban intensos en defensa y acertados en ataque. Enfrente, los andorranos carecían de acierto y estuvieron blandos en defensa. Los de Ibon Navarro no reaccionaban, aunque hubo un triple de Shayne Whittington que subió el 9-16 en el marcador. Cinco puntos consecutivos del base catalán del Iberostar Tenerife Ferran Bassas y un gancho de Colton Iverson dejaron el 11 a 23 al final del primer cuarto.



En los siguientes 10 minutos, la entrada a pista del pívot senegalés del MoraBanc, Moussa Diagne, dio la intensidad necesaria a los de Ibon Navarro. El ex jugador del Barcelona Lassa puso lo que no se estaba poniendo en el primer cuarto: agresividad y corazón.



El parcial fue de 5-0 de inicio para los andorranos y el partido empezaba a tener otra cara. Los locales se empezaban a sentir más a gusto y llegaron a ponerse a dos puntos a cinco minutos del descanso (26-28).



Ibon Navarro decidió dar descanso a Diagne después de un alley-hoop y dio entrada a Shayne Whittington. El pívot norteamericano con pasaporte macedonio continuo con el buen trabajo del senegalés.



Eso sí, los de Txus Vidorreta continuaban acertados en ataque y realizaron un parcial de 2 a 8 para dejar un 28 a 36 con un alley-hoop de Colton Iverson. Y de momento no habían noticias de Thad McFadden, el mejor jugador hasta el momento de la Liga Endesa. Un triple de David Jelínek dejó un igualado 35 a 38 al final de la primera mitad.



La solidez en el juego continuaba en el Iberostar Tenerife y no se quedó en los vestuarios y eso que los andorranos se pusieron delante del marcador nada más empezar el tercer cuarto con un parcial de 5-0 gracias a una entrada de Moussa Diagne y un triple de David Jelínek.



Fue todo un espejismo para los andorranos porque a continuación los de Txus Vidorreta lograron un 0-11 que obligó a pedir un tiempo muerto a Ibon Navarro para achicar agua (40-49).



Llegó entonces una tímida reacción local con un triple de Michele Vitali y dos puntos de Whittington, pero los tinerfeños no se dejaron sorprender y continuaron haciendo bien todo aquello que les estaban dando resultados.



Ferran Bassas anotó dos triples consecutivos y McFadden empezó a aparecer. Todo por decidir en el último cuarto, al que se llegó con el 55 a 64, ya que los andorranos nunca se dan por vencidos.



El MoraBanc lo intentó con más corazón que cabeza. Los tinerfeños se mostraban sólidos y creyendo en todo lo que hacían. Eso sí, a 4'19" los de Ibon Navarro se situaron a sólo dos puntos (75-77).



Dos triples consecutivos de Lucca Staiger y otro de Javi Beirán rompieron el sueño de victoria de los del Principado.



A partir de entonces, juego sin sentido y jugadas muy individuales permitieron al Iberostar sentenciar el triunfo con otro triple de Javi Beirán que terminó de decidir el choque.

Ficha técnica 81 - BC MoraBanc Andorra (11+24+20+26): Albicy (8), Dylan Ennis (18), David Jelínek (12), John Shurna (2) y Oliver Stevic (4) -quinteto titular-, Upshaw Jr. (9), Whittington (13), Rafa Luz (-), Michele Vitali (5) y Moussa Diagne (10).





96 - Iberostar Tenerife (23+15+26+32): San Miguel (7), McFadden (12), Javi Beirán (20), Abromaitis (11) y Colton Iverson (22) -equipo inicial-, Ferran Bassas (11), Nico Brussino (-), Staiger (9), Sebas Saiz (2), Gillet (2) y 'Petit' Niang (-).



Árbitros: Martín Bertrán, Paco Araña y Alberto Baena. Sin eliminados.



Incidencias: partido de la sexta jornada de la Liga Endesa disputado en el Poliesportiu de Andorra ante 4.216 espectadores.