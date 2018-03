Iberostar Tenerife, a por su pase a cuartos de final ante el UCAM Murcia

El Iberostar Tenerife buscará este miércoles ante el UCAM Murcia su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones FIBA en el encuentro de vuelta de octavos de final que se disputará en el pabellón de Deportes Santiago Martín, a partir de las 19:30 horas.



El equipo tinerfeño afronta este segundo encuentro con una ventaja de cinco puntos después de haber ganado el choque de ida, disputado en Murcia, por 66-71 y ahora, como local, buscará conseguir un nuevo triunfo para alcanzar su pase a la siguiente ronda.



Fotis Katsikaris dispondrá para este choque con la totalidad de su plantilla, un grupo que sabe que tendrá que dar mucho más de lo que dio ante el Tecnyconta Zaragoza para no tener problemas al final.



Los insulares se lo juegan en un partido, pues la diferencia obtenida en el choque de ida no le permite ningún tipo de relajación y deberá salir al máximo nivel para no tener problemas.



Los tinerfeños tendrán que estar muy atentos a todas las líneas de ataques del UCAM Murcia, tanto en su línea exterior como dentro de la zona con jugadores expertos y de mucha calidad.



El club se ha volcado para que el pabellón lagunero registre una buena entrada frente a un rival que ya ha podido con los tinerfeños. Fue en la Liga ACB y en su cancha murciana.