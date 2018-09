El Iberostar Tenerife empieza la Liga con el reto más difícil ante el campeón

El Iberostar Tenerife inicia este domingo la Liga ACB 2018/2019 midiéndose al Real Madrid, en el que será su reto más complicado, no en vano su debut será frente al campeón liguero y candidato de nuevo a todo este año.



El conjunto de Txus Vidorreta, que cuya preparación de la temporada ha sido excelente contando con victoria todos los partidos amistosos que ha disputado, afronta este choque con la ausencia de Nico Richotti, que sigue su recuperación de la rodilla y que se espera que pueda estar jugando a mitad de noviembre.



También el técnico vasco tiene la seria duda del escolta-alero Lucca Staiger, que durante el último partido amistoso sufrió una rotura parcial en el tendón extensor del tercer dedo de la mano derecha.



Se verá al nuevo equipo de Txus Vidorreta con una plantilla de mucho nivel, muy compensada y, según decía el técnico en la previa del choque, muy motivada para afrontar este inicio de Liga.



Y es que para afrontar un choque de esta importancia y exigencia se necesitará la máxima concentración y cometer los menos errores posibles, porque el rival no te va a perdonar. Realizar una buena defensa será fundamental para intentar conseguir el objetivo, un trabajo atrás de equipo e intentar tapar las alternativas ofensivas del actual campeón.



Es el primer partido de Liga. Los equipos aún no están al cien por cien y la duda será cual de los dos está más preparado para afrontar este choque, porque la preparación de los dos equipos no son iguales y cada uno tiene sus fechas para estar en el mejor nivel posible.



Pero por lo pronto, el Real Madrid llega a este encuentro después de haber conseguido la Supercopa ACB, competición que tuvo que lidiar contra rivales de máxima exigencia dentro de la ACB.