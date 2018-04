El Iberostar Tenerife cae en un partido clave para disputar la fase por el título

El Unicaja venció este domingo al Iberostar Tenerife en un partido vital para disputar la fase por el título, al enfrentarse octavo y noveno, respectivamente, y tras un gran primer cuarto, dudo en el segundo dilapidando una renta de 14 puntos, pero en los dos siguientes volvió a ser muy superior, amarrando un triunfo decisivo.



El conjunto malagueño tomó el control del partido en el primer cuarto con una serie de cuatro de cinco triples y con los pívots estadounidenses Jeff Brooks y James Augustine, muy superiores tanto en el rebote como dentro de ambas zonas.



La defensa también fue determinante para la primera ventaja cajista ante un equipo tinerfeño, que le costó encontrar el ritmo del encuentro por la efectividad atacante de su rival 24-11, minuto 10.



Pero el decorado cambió en el segundo cuarto, dilapidando la ventaja el Unicaja, con solo ocho puntos anotados y un parcial de 8-20 para el Iberostar Tenerife, que mejoró la defensa y estuvo mucho más acertado en ataque.



El ex jugador del Unicaja, el alero griego Kostas Vasileiadis con dos triples, al igual que el base Rodrigo San Miguel, y la aportación del escolta Javier Beirán, dejaron minimizado al conjunto malagueño, que vivió de las rentas, 32-31, minuto 20.



El Unicaja salió fuerte y agresivo, tras el descanso, recuperando el ritmo del primero cuarto con el base Alberto Díaz, muy eficaz en momentos concretos y difíciles del encuentro con triples decisivos, 10 puntos, a pesar de la efectividad de Vasileiadis, muy motivado en su regreso a Málaga, 14 puntos, 58-49, minuto 30.



El Unicaja, más tranquilo, con el partido controlado, no dio opción al Iberostar Tenerife en el cuarto periodo, que no pudo frenar la calidad de varios jugadores cajistas como Nedovic, Díaz o Brooks, y pronto se desinfló, quizás por el cansancio y el ritmo impuesto por el contrario 72-62.



- Ficha técnica:



72 - Unicaja (24+8+26+14): Díaz (10), Díez (3), Salin (7) Brooks (12), Augustine (2)- cinco inicial- Okouo (3), Nedovic (14), McCallum (3), Suárez (2), Milosavljevic (5), Waczynski (11) y Jean-Charles (-).



62 - Iberostar Tenerife (11+20+18+13): San Miguel (7), Akognon (-), Ponitka (4), Abromaitis (2), Tobey (13)- cinco inicial- Niang (4), Borg (-), Bassas (5), Allen (2), Beirán (9) y Vasileiadis (16).



Árbitros: Pérez Pérez, Manuel y Torres. Sin eliminados.



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada vigésima sexta de la Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 7.392 espectadores.