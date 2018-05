El Iberostar Tenerife vence al Barcelona y se acerca al playoff

El Iberostar Tenerife sacó adelante un partido muy complicado frente al Barcelona Lassa (86-81) y se acerca a su principal objetivo de estar entre los ocho primeros clasificados y poder disputar el playoff por el título de Liga, un triunfo a base de esfuerzo, ganas y sacrificio de un equipo donde todos aportaron para intentar sacar este encuentro adelante.



Era una prueba difícil para los aurinegros, pero no imposible. Ganar pasaba por defender bien y así lo hizo el equipo a lo largo de los cuarenta minutos. No permitió que su rival tuviera segundas opciones y a base de ayudas y trabajo en el rebote, el Iberostar logró mandar siempre en el marcador.



El Barcelona empezó atacando desde el interior y buscando a un Tomic que se hacía con el control de la zona, pero el Iberostar Tenerife supo corregir ese aspecto y también con Tobey acertado que hizo que su equipo empezara a dominar el partido.



Con 14-8 en el marcador Pesic intentó cambiar la dinámica de su equipo a base de cambios, pero el combinado lagunero estaba muy metido en el choque y no permitió que su rival anotara fácil y, además, en ataque estaba jugando con mucha cabeza y aprovechando las mejores posiciones para anotar, y ese fue el caso de Abromaitis que supo aprovechar sus ocasiones.



Ya en el segundo cuarto el equipo de Fotis Katsikaris se creció, aunque Navarro volvería a poner a su equipo por delante con dos triples (25-26,min13), llegaría el momento para Kostas Vasileiadis, apoyado por un buen Tai Odiase y un parcial de 8-0 para los insulares y de nuevo ventaja en el marcador (33-26).



Pero no quedó ahí la racha tinerfeña, ya que ese parcial aumentó hasta el 19-3 que ponía en clara ventaja a los locales que no bajaban su nivel defensivo. 44-29, máxima ventaja del equipo y el Iberostar Tenerife se fue al descanso con un marcador que podría pensar ya en el triunfo.



El conjunto tinerfeño supo aguantar bien la salida del equipo catalán tras el descanso. Heurtel anotó tres triples importantes para poner el 53-41 y todo un mundo por delante. El cuadro de Katsirakis estaba pasando por sus peores momentos en ataque, pero esa intensidad que puso atrás le permitió llegar vivos al final del tercer cuarto, más aún con un triple final de Abromaitis que hizo que el equipo se volviera a poner diez puntos arriba (66-56).



Vasileiadis se hizo el amo del partido, no en vano tenía la mano caliente y sus compañeros lo sabían. Fue suya la primera canasta del último cuarto (68-59) y ese respiro en diez minutos que serían intensos.



Ribas rebajaría la diferencia a tres puntos tras dos triples (68-65) y la situación para los locales se complicaría. Vasileiadis reuniría a sus compañeros para pedir el último esfuerzo y lo hicieron, mientras que Ponitka aprovecharía las dudas defensivas visitantes para poner el 72-65, pero sería un triple importante de Bassas clave para terminar por decidir el choque. Esa canasta, ante un atasco importante del ataque supondría el 78-71 a dos minutos del final.



El Barcelona hizo su último esfuerzo, Moerman y Tomic aprovecharon sus ocasiones para anotar y poner el 78-76, hasta que llegó de nuevo Vasileiadis para liderar el ataque de su equipo y llegar a ese final con 86-81.



Ficha técnica:



86. Iberostar Tenerife (21+25+20+20): San Miguel (8), Ponitka (14), Vasileiadis (19), Abromaitis (18), Tobey (10) ?inicial-, Akognon (-), Niang (2), Bassas (3), Odiase (6), Vázquez (4), Borg (-) y Beirán (2).



81. Barcelona Lassa (16+16+27+22). Heurtel (16), Koponen (-), Hanga (12), Claver (10), Tomic (12) ?inicial-, Ribas (9), Jackson (2), Navarro (8), Vezenkov (2) y Moerman (10).



Árbitros: Conde, Bultó y Caballero. Eliminaron por cinco faltas personales a Hanga (min.40).



Incidencias: encuentro disputado en el Pabellón Insular Santiago Martín, ante 5.044 espectadores.