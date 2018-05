Katsikaris: "El martes deberemos mejorar la concentración y competir a tope"

Fotis Katsikaris, entrenador del Iberostar Tenerife, destacó este domingo que, pese a perder contra el Real Madrid en el arranque de las eliminatorias por el título de Liga, compitieron desde el principio y pidió a sus hombres que mejoren la concentración y compitan "a tope" el martes para forzar el tercer partido.



"Hemos estado dentro del partido y competido desde el principio, lo que pasa es que nos han fallado factores que en un partido de Playoff ante un equipo como el Real Madrid lo hacen más difícil", dijo en referencia a las pérdidas de balón que permitieron muchas canastas fáciles a su rival.



También lamentó su inferioridad en el rebote ofensivo, especialmente en los últimos tres minutos, cuando sus jugadores habían logrado situarse a cinco puntos.



"Felicito al equipo porque no es fácil con los problemas de lesiones y me gusta el orgullo que está demostrando en la cancha", añadió el técnico griego, que también pidió que el martes lo den "todo" para ganar el segundo partido "y poder jugar el jueves de nuevo en Madrid".



Lamentó la ausencia por lesión de Rodrigo San Miguel en el WiZink Center ya que es "uno de los pilares del equipo tanto en defensa como en ataque" y confió en que pueda participar en el segundo encuentro, algo que no se sabrá hasta el último momento.



"Su ausencia nos afecta mucho -reconoció- y su lesión es un poco complicada porque su juego depende mucho de su velocidad y cambio de ritmo y tiene que estar al menos al ochenta o noventa por ciento. Va a ser difícil, esperemos que sí, porque está mejor. A ver si puede estar el martes para jugar".

Laso: "Nos faltó frescura pero pudimos sacar adelante un partido difícil"

Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, reconoció que a sus jugadores les faltó "frescura" pero al menos fueron capaces de sacar adelante un compromiso "difícil".



"No puedo estar muy contento con la actuación del equipo pero hemos sido capaces de sacar adelante un partido difícil", explicó en una rueda de prensa, en la que también recordó que la serie "no ha hecho más que comenzar".



Laso opinó que este domingo era un día complicado al tratarse del primer partido de un Playoff corto, al mejor de tres, en el que están obligados a ganar en casa y que llega tras una semana en la que han ganado la Euroliga y han tenido un partido en Las Palmas, con lo que no llegaban en las mejores condiciones.



Además, el técnico vitoriano informó de que Fabian Causeur no pudo jugar al levantarse con fiebre, lo que se suma a la baja de Trey Thompkins, que ha tenido que viajar a Estados Unidos por la muerte de su madre y al que espera que regrese lo antes posible, si bien ve complicado que pueda jugar el martes en Tenerife.



Sobre el partido, lamentó el excesivo número de pérdidas que tuvieron sus jugadores y que no consideró "normales" ante un rival "que no se fue del partido y estuvo muy sólido".



"Queremos ser campeones y sabemos que va a ser muy difícil", continuó Laso, que ve a su equipo "bien" tanto mental como físicamente "y con los problemas normales en las circunstancias de cada uno".