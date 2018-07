Kim Tillie: "Soy muy completo y tengo hambre por jugar en el Gran Canaria"

El ala-pívot internacional francés Kim Tillie, segundo refuerzo del Herbalife Gran Canaria para la próxima temporada, ha indicado en su presentación oficial que es un jugador "muy completo" y que tiene "mucha hambre" por defender la camiseta de su nuevo conjunto.



Tillie, de 30 años y 210 centímetros, llega al conjunto isleño procedente del Olympiacos griego y ha estado acompañado en su presentación por el presidente de la entidad, Enrique Moreno, y por el director deportivo Berdi Pérez, quien ha desvelado que el jugador tenía "muchas ganas" de fichar por el Gran Canaria.



"Quiero agradecer al club por darme la gran oportunidad de jugar de nuevo en España y de disputar la Euroliga con el Gran Canaria. El año pasado fue un poco difícil para mí, pero ahora tengo mucha hambre para seguir jugando y dar todo por el club", ha asegurado el jugador francés.



Kim Tillie se ha definido como un baloncestista "completo", que puede ayudar bastante en la cancha.



"Una de mis especialidades es la defensa, ya que en Euroliga es muy importante jugar duro en esa faceta y a mí me gusta hacerlo, y también soy reboteador. Mi punto fuerte es mi energía, mi lucha, y también en ataque he mejorado mucho mi tiro de tres", ha comentado.



El nuevo jugador del Herbalife, segunda incorporación tras el base norteamericano Clevin Hannah, ha reconocido que quería incorporarse al Gran Canaria porque la ACB es la mejor Liga de Europa.



"Mi objetivo era volver a jugar al más alto nivel en España, y también podré hacerlo en la Euroliga. Conozco bien al Gran Canaria, porque he jugado en contra muchas veces en los últimos años. He estado luchando contra Eulis Báez y ahora vamos a pelear juntos", ha indicado.



Asimismo, el ala-pívot galo ha resaltado que le gusta el estilo de juego de su nuevo equipo.



"El Gran Canaria juega de manera rápida, corriendo y tirando, y también es un conjunto muy físico, al que es muy difícil ganar en esta cancha. También me gusta que el grupo principal del equipo es el mismo desde hace muchos años. Son como una familia y los jugadores conocen bien la identidad de este club", ha dicho.



Tillie ha comentado que las lesiones que lastraron su rendimiento el pasado curso en Olympiakos están prácticamente olvidadas.



"Me han operado de la rodilla (izquierda) hace dos meses y medio, y estoy haciendo mucho trabajo de recuperación para estar al 100% al inicio de la próxima temporada. Estoy mejorando mucho y no tengo ninguna duda de que estaré de vuelta al más alto nivel", ha manifestado.



El jugador galo considera que está llamado a suplir al internacional granadino Pablo Aguilar, quien no continuará el próximo año en el Herbalife.



"Pablo y yo no somos el mismo jugador, pero más o menos vengo a realizar su papel, y a jugar y a compartir minutos junto a Eulis Báez. Espero ayudar al máximo al equipo, y si hiciese falta, también podría jugar de 5, como ya hice en mi etapa en Murcia", ha concluido.



Tras fichar a Kim Tillie, el Gran Canaria espera completar la plantilla con la incorporación de un tres y un dos, y en tal sentido el presidente Moreno ha asegurado que pretenden formar un equipo que esté a las alturas de las expectativas de la entidad, para competir con dignidad en la ACB y en la Euroliga, pero en ningún caso "sin tirar la casa por la ventana".