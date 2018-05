Luis Casimiro: "Eliminar al Valencia sería una sorpresa, pero somos ambiciosos"

El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Luis Casimiro, ha asegurado que eliminar a Valencia Basket en los cuartos de final del Playoff por el título de la Liga Endesa sería "una sorpresa para todos", pero considera que su equipo es ambicioso y que lo intentará desde este lunes.



"Valencia es un equipo de Euroliga, con profundidad de banquillo y mucha calidad. Destacaría sobre todo su capacidad ofensiva porque tienen el segundo mejor ataque de la Liga, por lo que nos debemos preparar a nivel defensivo, ya que son muy buenos en esas situaciones", ha dicho hoy en conferencia de prensa.



Casimiro es consciente de la dificultad que entraña vencer al vigente campeón de Liga y de Supercopa.



"Haciendo un análisis de datos objetivos, sería una gran sorpresa superar esta eliminatoria. Estamos hablando de un equipo con un potencial tremendo y, si fuésemos capaces de sorprenderle, sería una sorpresa para todos", ha asegurado.



En todo caso, el técnico de Herbalife ansía imponerse en Valencia para recuperar el factor cancha.



"Robar el factor cancha en el primer partido en una eliminatoria corta como esta es fundamental sería un grandísimo paso, aunque no estaría todo hecho, porque Valencia tiene capacidad para ganar en cualquier pista. Debemos ir paso a paso y competir en todas las facetas en cada segundo", ha revelado.



Casimiro también se ha referido a las posibles ausencias del rival en el partido de mañana lunes en Valencia.



"A ellos les falta un jugador importante como Tibor Pleiss, pero a pesar de las bajas siempre acaban compitiendo. Hasta hace poco han estado optando a la segunda o a la tercera plaza porque tienen fondo de armario para no resentirse de cualquier ausencia que puedan tener", ha indicado.



El técnico del conjunto isleño, que tiene a todos sus jugadores disponibles, descartará una jornada más al alero internacional argentino Nico Brussino.



"Nico está haciendo un buen trabajo y podría ser de la partida, pero le he explicado que estoy dando prioridad a los jugadores que estaban desde el principio y a los que puedan estar la temporada que viene, y como aleros tenemos a Rabaseda, Paulí y Marcus Eriksson", ha comentado.



Luis Casimiro ha asegurado que el equipo es ambicioso e irá a vencer en Valencia.



"Hay una corriente de positividad y de creer que podemos competir, sorprender y ganar la eliminatoria. Además, disfrutamos del subidón de haber sido quintos en la fase regular liguera, que era el mejor puesto que podíamos lograr", ha reconocido.



Esa victoria a domicilio tendría que pasar, en cualquier caso, por contrarrestar las virtudes de Valencia.



"Ellos generan espacios para tirar de tres puntos y son el mejor equipo en porcentaje de esos lanzamientos. Lo intentaremos parar, al igual que a sus jugadores de poste bajo como Dubljevic y Thomas, que hacen mucho daño, sin olvidarnos de San Emeterio y Doornekamp", ha dicho.



Asimismo, el técnico manchego, que ha revelado que no tiene decidido aún su futuro, espera que su equipo esté al máximo nivel de intensidad.



"Hay que demostrarles que no queremos recibir una canasta fácil, y confío también en que no perdamos balones en primera línea que den puntos directos al rival", ha señalado.



Casimiro también ha reconocido que querría que las eliminatorias al Playoff al título fuesen más largas.



"Como profesional, me gustaría que fuese al mejor de cinco encuentros porque al estar optando por el título te lo has merecido, sería mejor para los clubes, para la competición y para el aficionado al baloncesto", ha concluido.