Luis Casimiro: "Unicaja es un grandísimo equipo y me preocupa su rebote"

El técnico del Herbalife Gran Canaria, Luis Casimiro, ha resaltado que Unicaja Málaga, que visitará el domingo el Gran Canaria Arena en la 31ª jornada de la Liga Endesa, es un grandísimo equipo del que le preocupa su rebote.



"Tenemos una oportunidad inmejorable para sumar una victoria ante un Unicaja que es conjunto de Euroliga y que marcha quinto. Nosotros somos sextos y no podemos estar pensando en el pasado porque sirve de poco, sino seguir trabajando en el presente y en el futuro inmediato", ha comentado en una rueda de prensa.



Casimiro podrá disponer para el encuentro del domingo con todos los jugadores, tal vez con la salvedad del alero argentino Nico Brussino, que está saliendo poco a poco de su lesión, para afrontar un choque que prevé bastante complicado.



"Lo que más preocupa de Málaga es el rebote, porque los equipos de (Joan) Plaza trabajan siempre muy bien el rebote ofensivo, y tienen mucha calidad a nivel de anotación. Por nuestra parte, tenemos una oportunidad de ganar en nuestra casa a un grandísimo equipo y afrontar los pocos encuentros que nos restan con la mayor ambición posible", ha indicado.



El entrenador del Herbalife no ha hecho números sobre las victorias que considera que le harían falta a su conjunto para disputar el play off por el título.



"El único número es el más inmediato, que es que si ganamos cogeremos al quinto clasificado. Hace tiempo había dicho que nuestro calendario hasta el final de liga era difícil, como así se está reconociendo ahora en páginas y estadísticas profesionales, que nos sitúan como el equipo con el tercer calendario más difícil", ha dicho.



En tal sentido, tras el encuentro ante Unicaja, Herbalife visitará consecutivamente a San Pablo Burgos y Movistar Estudiantes, y cerrará la fase regular liguera en casa ante el Real Madrid.



"Debemos mirar lo que nos queda de la forma más realista posible, y esa realidad indica que estamos a solo una victoria del quinto clasificado, que además vendrá a jugar a nuestra casa", ha señalado.



Casimiro también ha sido cuestionado sobre las críticas que viene recibiendo últimamente, tanto en redes sociales como en el pasado encuentro en el Gran Canaria Arena ante el Iberostar Tenerife.



"No entro a analizar las redes sociales, con lo que no sé si se está siendo crítico conmigo. Como profesional, no puedo estar en una conversación de bar que se traslada a las redes, sino que analizo los resúmenes de la prensa especializada. Por otro lado, he vivido en otros sitios donde se es más cruel con el equipo o con el entrenador que aquí", ha revelado.



En cualquier caso, el entrenador del Herbalife es consciente de que no siempre sus decisiones pueden contentar a los aficionados.



"Quienes ya llevan aquí muchos años me han dicho que casi todas las temporadas se ha pitado, excepto dos, que fueron la campaña anterior y otra con otro entrenador. No me agrada (que se pite), porque eso significa que no estamos haciendo las cosas bien, pero también entiendo que haya veces que no gusten las decisiones que tomo", ha manifestado.