Luis Casimiro: "Antes ganábamos porque contábamos con 15 puntos por encuentro de Marcus Eriksson"

El técnico del Herbalife Gran Canaria, Luis Casimiro, ha indicado que su equipo "está preocupado" porque tiene que sumar puntos y cada vez tiene menos oportunidades, ya que solo restan siete encuentros para concluir la fase regular de la Liga Endesa.



"Estamos preocupados porque tenemos que sumar, ya que cada vez quedan menos oportunidades, pero esta situación no puede atenazarnos. Debemos salir al 200% para que nos dé poco tiempo a pensar qué puede pensar en un partido, como ya hemos hecho muchas veces, y así no estaremos con tensiones en la cancha", ha indicado en rueda de prensa.



Casimiro considera que la clave para volver a la senda de las victorias tras tres derrotas consecutivas es mostrarse sólidos durante la práctica totalidad de los encuentros, empezando por el de este domingo en el Gran Canaria Areina ante UCAM Murcia.



"Hay que intentar ampliar esa solidez que ya hemos demostrado durante bastantes minutos a lo largo de todo un partido. Antes ganábamos porque contábamos con 15 puntos por encuentro de Marcus Eriksson, y ahora nos falta un equilibrio entre el ataque y la defensa. Cuanto más sólidos seamos en defensa, podremos sacar los partidos adelante", ha reconocido.



El entrenador del Herbalife ha asegurado que su equipo a veces baja los brazos, algo que no justifica pero que sí llega a comprender.



"A veces bajamos los brazos en los minutos finales, en los que ya no tenemos opciones de victoria. No es justificable que demos esta sensación, aunque sea producto de la frustración por ver que no ganaremos. Estamos mentalmente preparados y esperamos volver a ser nosotros mismos y ser sólidos a lo largo de los encuentros", ha indicado.



Sobre el rival de este domingo, Casimiro ha afirmado que está actualmente "muy en forma".



"Murcia está igualado con nosotros con las mismas victorias en la clasificación y deberemos dar nuestra mejor cara, ya que somos los mismos que ilusionamos hace unas jornadas a mucha gente con la posibilidad de ser cabezas de serie en el play off", ha recordado.



El entrenador del Gran Canaria espera que su equipo mantenga su rigor defensivo y el táctico en ataque para ganar a los murcianos.



"Deberemos mantener nuestro rigor defensivo y nuestro rigor táctico en ataque para jugar el mayor número de minutos que podamos a buen nivel para poder vencer, como ya hicimos ante Andorra, que al igual que Murcia también llegó a la isla después de haber ganado varios partidos seguidos", ha manifestado.



Luis Casimiro ha concedido doble importancia al encuentro de este domingo, en el que ha dejado entrever que hay más que dos puntos en juego.



"Vamos a intentar ganar, primero de todo, pero también estaremos pendientes del basket average ante Murcia, porque es muy importante. Será un partido de doble valor, porque jugaremos con un rival muy directo", ha asegurado.



Por otro lado, el técnico del conjunto isleño ha hecho también especial mención al rebote ofensivo del conjunto rival.



"Murcia está jugando con mucha intensidad y llega con cuatro victorias consecutivas, siendo especialmente meritoria la lograda en Valencia. Juegan con mucha intensidad y el mayor peligro que tienen es el rebote ofensivo", ha comentado.



Para este encuentro, Casimiro tampoco podrá disponer del fino tirador sueco Marcus Eriksson.



"Marcus no tiene aún toda la flexión en la muñeca derecha en condiciones. No podemos forzarlo porque sigue con molestias, aunque quizás la próxima semana podría entrenar con todo el equipo y pueda llegar al partido de Sevilla", ha revelado.