Maldonado: "La derrota duele; el Tenerife fue mejor en casi todas las facetas"

El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Salva Maldonado, ha asegurado tras caer ante Iberostar Tenerife (77-91) que el rival había sido mejor que su conjunto en casi todas las facetas y ha reconocido que la derrota sufrida "duele y afecta" a su plantel.



"En la primera parte ha habido mucho acierto por los dos equipos, aunque el Tenerife ha dominado las canastas y posesiones al haber tirado catorce tiros más que nosotros, lo cual es mucho en una parte. Las defensas no se han lucido mucho, pero en el tercer cuarto sí hemos mejorado ese aspecto", ha indicado en rueda de prensa.



Maldonado ha recordado que el Tenerife había metido del orden de cinco canastas en los últimos segundos de posesión, con las que habían abierto una brecha en el encuentro.



"Nosotros hemos seguido luchando, pero creo que Tenerife ha sido mejor en casi todas las facetas. Perder contra ellos duele y afecta, y de forma especial en Liga ACB", ha revelado.



El técnico ha afirmado que sus pupilos están llegando "justos de fuerzas" a los partidos de la Liga Endesa.



"Los fines de semana lo estamos pagando y en la ACB vamos con el 'pie cambiado' ante rivales que llegan en plenitud, y nuestro esfuerzo no nos es suficiente para ganar", ha reconocido.



Maldonado ha mirado al futuro con la confianza de que sus jugadores se recuperen lo antes posible.



"Ahora jugaremos el viernes ante Maccabi y comenzaremos otra vez la ronda de cinco partidos en nueve días. Deberemos estar a nuestro mejor nivel y recuperarnos mental y físicamente para el siguiente encuentro. El club ya está advertido por si hubiese que oxigenar -ampliar o variar- la plantilla, porque lo hemos hablado", ha revelado.



En cuanto a los silbidos de los espectadores en diversas fases del encuentro y al final del mismo, ha respetado la decisión del seguidor.



"El público puede opinar lo que quiera y buscar culpables. Estoy con fuerzas y seguiré realizando mi trabajo y focalizado en cómo intentar ayudar al equipo", ha comentado.



Por su parte, el entrenador del Iberostar Tenerife, Txus Vidorreta, ha afirmado que su conjunto había realizado un "gran partido".



"Desde las primeras defensas hemos recuperado balones y jugado con desparpajo en ataque, castigando sus puntos débiles defensivos, y anotando con facilidad en la pintura, haciendo circulaciones que nos permitieron tirar de tres", ha dicho.



Vidorreta ha manifestado que en el último cuarto su equipo había sido claramente superior.



"Hemos logrado una victoria muy merecida, tras dominar en el marcador durante los 40 minutos, ante un rival que lógicamente debe sufrir una situación de cansancio físico por la exigencia de la Euroliga y jugar partidos en menos de 48 horas. Quizás he notado más en algunos momentos que ellos tenían cierta desconfianza por las derrotas", ha dicho.