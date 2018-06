Maldonado: "En esta etapa busco retos y qué mejor que debutar en Euroliga"

El técnico catalán Salva Maldonado, de nuevo entrenador del Herbalife Gran Canaria, ha asegurado que en esta etapa de su carrera busca retos y no podía darse uno mejor que estrenarse en la Euroliga la próxima temporada.

Maldonado (Barcelona, 1959) ha sido presentado este miércoles en un acto en que ha estado acompañado por el presidente de la entidad isleña, Enrique Moreno, y el director deportivo, Berdi Pérez.

"Es un placer para mí estar aquí otra vez, tras venir en los últimos ocho años en el banquillo rival. Me fui porque había acabado un ciclo y me marché lleno de cosas. El club ha ido evolucionando y creciendo en cuanto a infraestructura y a nivel deportivo, y ahora recojo el premio del trabajo hecho por el equipo y su entrenador -Luis Casimiro-", ha manifestado.

El veterano técnico ha asegurado que vuelve a la isla "con toda la ilusión" para ayudar en una temporada "de larga distancia y máxima exigencia".

"Intentaré sacar el máximo rendimiento al equipo y dar las alegrías que podamos, según nuestro nivel, y a lo que aspira el club. En mi anterior etapa tuve la sensación de que habíamos tocado techo y en los últimos años he visto crecer al equipo", ha revelado.

Maldonado confía en que el Granca no se vea desbordado por disputar la máxima competición continental. "Este club es paciente y perseverante, y eso da premios, y ahora espero que no cause vértigo el hecho de encontrarnos donde estamos. Personalmente, mejor reto no puedo afrontar, y por eso no dudé en venir, porque estoy en el sitio y en el momento adecuado para hacer un buen viaje juntos", ha comentado.

En cuanto a la configuración de la plantilla, Salva Maldonado ha señalado que se trabaja para contar con el mejor equipo posible. "Debemos tener un equipo de aguante en una temporada muy ambiciosa. Vamos a jugar 64 partidos sí o sí y, cuanto mejor sean nuestros jugadores, más opciones tendremos de lograr más victorias. Habrá que intentar disfrutar de la Euroliga con ambición y valentía, aunque no será fácil", ha adelantado.

Maldonado, que contará con Víctor García y José Ángel Samaniego como ayudantes -no ha cerrado la puerta a Salva Camps-, se ha referido a la filosofía de juego que querría ver en su nuevo equipo. "Intentaremos jugar un buen basket ofensivo, sin olvidar que los partidos se ganan desde la defensa. Quiero que el equipo sea competitivo y que no vaya dando tumbos en su forma de jugar", ha comentado.



El técnico también ha realizado un llamamiento a la afición isleña para que llene el Gran Canaria Arena. "Vamos a jugar la Euroliga y estaremos observados por toda Europa, y qué mejor que tener a nuestra gente al lado. Cuando ves las canchas griegas te quedas alucinado y con envidia, y me gustaría que nuestro público respondiera así en Liga y Euroliga", ha indicado. Al respecto, ha asegurado que la prioridad será la Liga Endesa.

"Nosotros comemos y vivimos de la Liga ACB, mientras que la Euroliga es un premio y una fiesta. Ya tenemos una buena base de jugadores y habrá que fichar a otros para afrontar las diversas competiciones", ha señalado.

Cuestionado sobre el por qué no hay jugadores grancanarios en el primer equipo, Maldonado ha manifestado que la competición "es muy exigente" y solo juegan aquellos que "dan el perfil".

"Este club debe seguir trabajando la cantera para que puedan subir jugadores. Yo creo en los jugadores formados en el club y deberé verlos. No sé con cuántos jugadores contaremos, pero con solo doce en el primer equipo iremos justos", ha concluido el preparador barcelonés.