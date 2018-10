Maldonado: "Para ganarle al Barcelona habrá que jugar bien y con continuidad"

El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Salva Maldonado, ha comentado que para ganarle al FC Barcelona en el encuentro de este martes en la Euroliga su conjunto deberá jugar "bien" y, sobre todo, "con continuidad".



"Al Barça le hemos ganado todos, aunque no en esta competición, pero es obvio decir que para vencerle hay que jugar bien. Intentaremos jugar con continuidad y que ellos no lo hagan. Sabemos sus puntos fuertes, pero todo pasa por jugar al máximo y trabajar a tope nuestras virtudes", ha dicho este lunes el preparador catalán en rueda de prensa.



El técnico del equipo grancanario ha asegurado que tienen ganas de disputar el primer partido de Euroliga en casa, con el calor de sus aficionados, ante un rival que ya conocen bien.



"Intentaremos competir y hacer mejor las cosas. Ya perdimos en su casa por 20 puntos en Liga Endesa, pero cada encuentro es diferente. Conocemos bien al contrario, y ahora se trata de jugar un buen partido y de aumentar nuestro nivel", ha reconocido.



Maldonado espera contar ante el conjunto azulgrana con la participación de doce de los trece jugadores de su plantilla, dado que el escolta británico Luke Nelson sigue lesionado.



"Vamos a ver si tenemos doce jugadores este martes y seguimos evolucionando como equipo. Aunque es muy difícil hacerlo jugando de 48 en 48 horas, al menos sí se pueden ir dando pasos para avanzar como conjunto", ha indicado.



El entrenador del Gran Canaria sí ha avanzado que seguramente volverá a contar este martes con el internacional sueco Marcus Eriksson, que poco a poco va entrando en el equipo tras sufrir una operación en su rodilla derecha.



"Eriksson ya jugó tres minutos en Turquía y otros seis en Málaga, lo cual es positivo para nosotros, aunque tampoco hay milagros. Él ha entrenado poco con el grupo y necesita ir cogiendo minutos, por lo que si todo va bien seguirá entrando en juego en el partido de este martes", ha concluido.

Rabaseda: "Debemos mantener la concentración"

El alero internacional del Herbalife Gran Canaria Xavi Rabaseda ha asegurado que a su equipo le hace falta mantener la concentración, ya que todo lo demás "vendrá solo".



"Ante el Barcelona deberemos estar concentrados desde el inicio, que es lo que nos ha faltado en otros encuentros, en los que hemos desconectado lo hemos pagado caro. A partir de ahí, podemos hablar de una mejor defensa, más acierto de tres... Hay que mantener la concentración y todo lo demás vendrá solo", ha dicho en rueda de prensa.



El jugador catalán, con pasado en la entidad azulgrana, ha indicado que su equipo espera volver a la senda de triunfos, tras la única conseguida este curso en partido oficial, ante Breogán en Liga Endesa.



"No solo tenemos la intención de lograr la primera victoria en la Euroliga, sino también volver a la senda de triunfos después de haber ganado en casa a Breogán. Hemos tenido dos salidas ligueras complicadas (ante el propio FC Barcelona y el Unicaja), que se nos han dado bastante mal, e intentaremos trabajar mejor este martes", ha reconocido.



Rabaseda también ha sido interrogado sobre si los continuos y largos viajes que realiza el equipo se están empezando a acusar.



"Está claro que los viajes pasan factura, pero hay que adaptarse a ellos y que no nos sirvan de excusa. Yo ahora mismo me siento bien, aunque es cierto que ya llevo tres años aquí viajando mucho", ha manifestado.



El internacional español ha afirmado que está viendo "bien" a su conjunto, e incluso mejor de lo que indican los resultados.



"Ante Fenerbahce competimos bastante bien hasta a falta de cinco minutos para el final, aunque luego se produjo una derrota muy abultada ante un equipo que juega muy bien al baloncesto. Nosotros somos unos recién llegado a la Euroliga, y ya comprobamos en Turquía la exigencia física desde el comienzo de esta competición", ha indicado.



Por otro lado, haciendo balance de las actuaciones hasta la fecha de su conjunto, ha dicho que estarían con más confianza de haber ganado a Obradoiro, un rival que se impuso en la prórroga en el Gran Canaria Arena.



"Las derrotas ligueras en Barcelona y en Málaga ya las hemos padecido otros años y no ha ocurrido nada. Si hubiésemos ganado a Obradoiro el equipo tendría un poquito de más confianza. Estamos en una dinámica en la que todo cuesta un poco más, pero somos mayorcitos para intentar dar un paso adelante y cambiar esta situación", ha comentado.



Xavi Rabaseda cree en cualquier caso que no vale lamentarse de una trayectoria marcada por varias derrotas y un único triunfo entre Liga y Euroliga.



"Llevamos pocas semanas de competición oficial, después de una pretemporada que no ha sido la mejor por la ventana FIBA y las lesiones, que han impedido estar el grupo al completo, que es algo que puede pasar factura, pero no debemos andar con excusas sino buscar soluciones, y eso pasa por que cada uno aporte su granito de arena al equipo", ha indicado.



Finalmente, el jugador ha valorado la reaparición del sueco Marcus Eriksson, tras una prolongada lesión.



"Marcus es nuestro mejor tirador, con lo que nos va a abrir mucho el campo, y además con el sistema de Salva (Maldonado, el técnico) se va a sentir cómodo, aunque debe ir cogiendo el ritmo de competición poquito a poco, tras tanto tiempo fuera de la cancha", ha concluido.