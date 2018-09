Oliver: "Las derrotas no nos preocupan, porque el equipo ha mejorado mucho"

El base catalán del Herbalife Gran Canaria Albert Oliver asegura que no le preocupan las derrotas sufridas en los primeros amistosos de pretemporada, porque el equipo ha "mejorado mucho" desde que perdió en Tenerife.



El conjunto grancanario afrontará este próximo fin de semana el Circuito Movistar en Oviedo, en el que se medirá el viernes al BAXI Manresa y el domingo al Valencia Basket, tras padecer tres derrotas en los encuentros de preparación ante Iberostar Tenerife, UCAM Murcia y Alba de Berlín.



"No estamos preocupados por las derrotas, porque sabemos que estamos en pretemporada y que lo importante es sumar entrenamientos y conocernos, y que los encuentros sean un entreno más. Desde el primer partido ante Tenerife hasta ahora hemos mejorado bastante, y aunque a todos nos gusta ganar, lo importante es el comienzo de la Liga", ha dicho Oliver en declaraciones a Efe.



El veterano base, de 40 años y natural de Tarrasa, ha recalcado que, pese a que este curso se estrenarán en la historia en la Euroliga, el presupuesto sigue siendo similar al de las últimas campañas.



"Somos una plantilla de Euroliga porque estamos en esa competición, pero tenemos prácticamente el mismo presupuesto que el año anterior, cuando disputábamos la Eurocup. Tampoco pensemos en que por estar en Euroliga tenemos un presupuesto mucho más grande", ha comentado.



Oliver ha asegurado que, además de la mejoría experimentada por la plantilla en los dos amistosos jugados en Galicia, los jugadores aún se están conociendo entre sí y también como equipo.



"Lo que más me ha gustado es el ritmo que hemos conseguido tener, tanto en defensa como en ataque, porque es muy alto, como quiere nuestro entrenador, y lo estamos consiguiendo. Por el contrario, quedan por mejorar muchas cosas, sobre todo en defensa, ya que tenemos que asimilar muchos conceptos en esa parcela", ha señalado.



En tal sentido, Oliver ha manifestado que el Herbalife ha variado su forma de defender con respecto a los años precedentes.



"Seguramente mejoraremos en el plano defensivo, aunque jugando a nuestro ritmo siempre encajaremos muchos puntos, al haber bastantes posesiones. Cambiamos cosas del tipo del pick and roll, del lado de ayuda, los pívots salen diferente en el bloqueo directo... Tenemos que asimilar todo esto poco a poco", ha comentado.



En cuanto a las incorporaciones del conjunto isleño para este inminente curso, el base egarense ha destacado la de Chris Evans.



"Creo que me voy a divertir con todos en la cancha, pero quizás el jugador más espectacular sea Chris Evans, porque juega por encima del aro y a campo abierto es muy difícil de parar. También tenemos y disfrutaremos con DJ (Strawberry), Clevin (Hannah) y Luke (Nelson), además de Kim (Tillie), que no ha debutado, aunque ya lo conocemos", ha añadido.



El jugador ha lamentado que la ventana FIBA corte notablemente durante esta semana la preparación de un equipo con varios jugadores nuevos, al igual que ocurre con el técnico.



"Ahora estaremos durante una semana entrenando tan solo seis o siete jugadores, pero es lo que hay. Intentaremos mejorar individualmente, aunque este parón no nos vega bien", ha reconocido.



Pese a todo, Albert Oliver espera que su conjunto dé un paso adelante en Oviedo.



"Iremos con seis o siete jugadores de la primera plantilla, porque Anzejs (Pasecniks) y Tim (Killie) están con molestias, pero será cuestión de seguir mejorando como equipo de cara a llegar a un buen nivel al primer partido de Liga contra el Barça", ha finalizado.