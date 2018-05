Oliver: "El partido ante el Madrid será difícil, pero dependemos de nosotros"

El base del Herbalife Gran Canaria, Albert Oliver, ha dicho este martes que el último encuentro de la fase regular de la Liga Endesa, que disputará su conjunto este jueves ante el Real Madrid, será difícil y que, afortunadamente, dependen de sí mismos para conservar la quinta plaza.

"Seguramente será uno de los partidos más difíciles del año, pero por suerte depende de nosotros acabar quintos o no. Está claro que deberemos mejorar el nivel del pasado encuentro (Estudiantes), ya que aún tenemos la quinta plaza en nuestra mano", ha indicado en rueda de prensa.

Oliver ha asegurado que intentarán parar de la mejor manera posible a Doncic, mejor jugador en la final de la Liga Europea que acaba de ganar el conjunto madridista. "Intentaremos defenderlo lo mejor posible, a veces con dos bases, y otras veces me tocará a mí. Intentaremos limitarlo lo mejor que podamos, pero cuando está en racha es difícil. De todos modos, siempre es bonito jugar contra los mejores", ha reconocido.

El director de juego del conjunto isleño asegura que si su equipo rinde bien podrá dejar la victoria en el Gran Canaria Arena. "Como digo, por suerte dependemos de nosotros, por lo que intentaremos mejorar lo que no hicimos bien el otro día fuera y, si estamos bien, tendremos opciones de ganar este encuentro", ha dicho.

Oliver desconoce si el Madrid vendrá relajado tras lograr su título continental, aunque prefiere que sea así. "No sé si vendrá relajado o no (se ríe); eso es cosa de ellos. Seguro que lo están celebrando aún, pero puede ser un arma de doble filo porque pueden actuar jugadores que no lo han hecho antes y hacerlo bien. Vienen de cosechar un gran éxito y han recuperado, además, a Sergio Llull. Si se relajan, mejor para nosotros", ha asegurado.

El jugador catalán no se ha parado a pensar que sería un fracaso no acabar en quinto puesto la fase regular. "Espero un partido muy difícil y no pienso que si no ganamos el jueves será un fracaso. Cada encuentro en la Liga Endesa es complicado, por lo que podemos ganarle a cualquiera y perder contra cualquiera. Solo pensamos en preparar lo mejor posible el partido del jueves e intentarlo ganar", ha revelado.

Oliver también se ha referido a los posibles rivales del Herbalife en el 'play-off' por el título de Liga. "Si miras los cuatro de arriba, quizás estén más en forma el primero y el segundo, o sea, Real Madrid y Baskonia. Valencia se nos da fatal, al igual que al Madrid, porque juegan muy físico y nos cuesta. Preferimos quedar en quinto puesto, pero no pensamos en que un rival vaya a ser más débil que los demás".