Oriol Paulí: "Lo de Tenerife nos dolió, pero ahora solo tenemos que mirar para adelante"

El alero internacional Oriol Paulí considera que Unicaja Málaga, que visitará el próximo domingo el Gran Canaria Arena, es un rival "muy difícil", pero ha asegurado que su equipo es favorito para ganar el partido, al actuar en su cancha con el calor de su afición.



Paulí ha dicho en rueda de prensa que la pasada derrota sufrida en Gran Canaria ante el Iberostar Tenerife es ya "agua pasada".



"Estamos sextos en la clasificación y en puesto de playoff, que es nuestro objetivo, a una sola victoria de Unicaja. Lo de Tenerife nos dolió, al igual que a nuestra afición, pero ahora solo tenemos que mirar para adelante, para afrontar los últimos cuatro partidos de la fase regular", ha señalado.



El jugador gerundense ha recordado que resta muy poco para concluir la Liga Endesa y que todo está "muy apretado".



"El Unicaja es un rival muy difícil pero tenemos la motivación intacta y queremos entrar en el playoff y terminar de la mejor manera posible esta temporada. Vamos a trabajar lo mejor que podamos para disputar el playoff por el título", ha señalado.



Paulí ha resaltado que su conjunto tiene la misma idea en cada encuentro, que es ganar y superar también el basket average con los rivales directos.



"Unas veces los partidos salen mejor y otras salen peor, pero nosotros estamos entrenando muy bien, con intensidad, y si empujamos todos en la misma dirección, tendremos muchas posibilidades de entrar en el playoff", ha señalado.



El jugador del Herbalife ha comentado que restan cuatro partidos que serán muy difíciles, ante el propio Unicaja, San Pablo Burgos, Estudiantes y Real Madrid.



"Siempre existe el miedo de quedarte fuera del playoff, pero es mejor pensar en positivo. Siempre que soy optimista las cosas me salen mejor, y eso es lo que debemos hacer como equipo, porque todo resultará más fácil", ha indicado.



El joven alero ha manifestado que los jugadores intentarán obviar la presión existente en estas jornadas para lograr su objetivo.



"Creo que la presión la siente más la gente que está fuera que los jugadores. Nosotros venimos aquí a entrenar lo mejor posible y a hacer piña. Sabemos que hemos hecho muy buenos partidos durante la temporada, e iremos hasta el final a por todas", ha asegurado.



Por lo que se refiere al plano personal, Paulí ha dicho que se encuentra cada vez mejor tras superar su lesión.



"Después de tanto tiempo parado no es fácil volver al equipo y debo ir poco a poco, pero ya ante Tenerife pude jugar muchos minutos con intensidad. Me siento bien físicamente y quiero ayudar a mis compañeros en estos cuatro partidos que quedan", ha revelado.



De cara al encuentro de este domingo, el jugador considera que su conjunto es favorito.



"En nuestra casa somos un rival muy fuerte, y además la afición nos ayuda muchísimo. Seguro que ellos van a estar ahí, porque son una afición de 10 y saben de la importancia que tienen estos partidos. Todos debemos ir en una misma dirección para terminar bien", ha comentado.



Oriol Paulí finalizará contrato esta temporada con el Herbalife, aunque ha manifestado que ahora lo importante es hablar del equipo.



"Ya tendré tiempo cuando acabe la campaña de pensar en mi futuro. Actualmente, solo pienso en terminar esta temporada al 100%", ha señalado.