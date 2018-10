Pierre Gillet, contento por acogida y por encajar bien en el perfil del Iberostar Tenerife

El internacional belga Pierre-Antoine Gillet, manifestó este jueves durante su presentación oficial como nuevo jugador del Iberostar Tenerife, que está encantado de formar parte del proyecto canarista y convencido de que su perfil encaja perfectamente en el engranaje aurinegro.



Acompañado por el director deportivo, Aniano Cabrera, el ala-pívot aseguró que “cuando me llegó la propuesta, acepté inmediatamente, ni me lo pensé. el tipo de baloncesto de este equipo se parece mucho al mío. Creo que encajo muy bien aquí y espero demostrarlo ayudando al equipo a ganar lo máxima posible”.



Cuestionado sobre lo que puede aportar al grupo de Txus Vidorreta, Pierre fue claro y conciso: “Me gusta jugar para el equipo, ser una amenaza desde el triple, jugar para los compañeros y ser intenso en defensa”.



“El Iberostar Tenerife es un club muy profesional, todo estaba listo a mi llegada y todo fue perfecto. Mis compañeros son geniales, me han integrado en el equipo directamente y muy rápido. Los conocimientos del entrenador y los asistentes me ayudan a encajar en los sistemas de juego rápidamente”, afirmó Gillet.



También comentó en alusión a sus primeros días en la isla que cuando llegó la primera semana ya había tres partidos, "así que no pude entrenar mucho pero todo el mundo me lo ha puesto fácil para entrar en el equipo y todo va genial por ahora”.



“Sé que nuestro baloncesto es el mejor para lograr victorias: todos comparten el balón, hay buena circulación, defendemos muy bien, por lo que así es más fácil para mí llegar y ganar algunos partidos al principio. Me hace feliz y espero que podamos continuar esta buena racha de victorias”, sentenció el nuevo jugador del Iberostar Tenerife.