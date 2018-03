Radicevic: "Debemos ser duros para ganar al Lokomotiv"

El base serbio del Herbalife Gran Canaria, Nikola Radicevic, ha dicho que su equipo deberá jugar el segundo encuentro de la eliminatoria de cuartos de final de la Eurocopa ante Lokomotiv Kuban siendo "duros" y estando "concentrados" para poder disputar un tercer y decisivo partido.



El jugador del Gran Canaria ha dicho en rueda de prensa que tendrán que volver a jugar "sin miedo", como ya hicieron en la cancha de Lokomotiv, y con el 100% de energía.



"Ellos juegan muy físico, con algunas faltas que los árbitros no pitan, y además a nosotros nos está faltando concentración a la hora de cerrar los partidos en los últimos minutos. Tendremos que jugar durante los 40 minutos duros y concentrados", ha asegurado.



Radicevic ha reconocido que están "cansados", aunque eso no debe ser excusa para vencer a un Lokomotiv que ha realizado un largo y pesado viaje para jugar en Gran Canaria.



"Mentalmente, seguro que perdimos una gran oportunidad de ganar en Rusia, donde controlamos el partido durante 38 minutos y merecimos la victoria, pero ya debemos olvidar esa derrota y pensar en jugar con un nivel alto delante de nuestros aficionados, que estoy seguro de que llenarán el pabellón", ha indicado.



El joven jugador serbio es de la opinión de que el conjunto ruso no es invencible, pese a que aún permanezca invicto en la presente Eurocopa, donde suma 17 triunfos de manera consecutiva.



"Todo el mundo dice que Lokomotiv es el mejor equipo de esta competición, aunque demostramos en Rusia que podemos ganarles. Tienen muy buen juego uno contra uno en ataque y su rebote ofensivo les da también mucha vida. En defensa ya digo que son muy físicos, y no recuerdo a un rival que aproveche como ellos esa situación", ha revelado.



Radicevic, que brilló a nivel individual en el primer partido de esta eliminatoria, ha asegurado que está "muy a gusto" en el Herbalife Gran Canaria.



"Me siento muy bien aquí desde el primer día gracias a mis compañeros, y además ya conocía los sistemas de Luis Casimiro. Siento que puedo ayudar al equipo y estoy contento porque mis compañeros confían en mí. Igualmente, la afición es muy apasionada y me muestra mucho cariño, lo cual me hace estar muy feliz", ha concluido.