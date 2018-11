Radicevic: "Estoy con ganas de aportar al equipo energía y sangre fresca"

El base serbio Niko Radicevic ha asegurado en su presentación como nuevo jugador del Herbalife Gran Canaria que tiene muchas ganas e ilusión de empezar a entrenar y jugar, y que espera aportar al conjunto renovada energía y "sangre fresca".



"Estoy muy contento de estar aquí otra vez -ya militó durante parte de la anterior campaña-, en un club en el que conozco a la gente y donde me siento bien. Ya conozco también la liga española, y tengo muchas ganas e ilusión de empezar a entrenar y jugar con el equipo, al que espero traer nueva energía y sangre fresca", ha manifestado en rueda de prensa.



Radicevic ha dicho que físicamente está "muy bien" y que solo le falta aprenderse los sistemas del equipo.



"Es algo que haré rápido, porque ya conozco a muchos de los jugadores que están aquí. Por ello, como dije, tengo muchas ganas de empezar a jugar, en una temporada que sé que será muy larga, con muchos partidos, por lo que formaré parte de la rotación", ha indicado.



El jugador ha visto algunos partidos del Herbalife en Euroliga, a través de televisión, pero no tiene elementos de juicio para valorar por qué está tan mal clasificado.



"No puedo hablar mucho de este conjunto en la actual temporada, pero de lo que sí estoy seguro es de que este equipo tiene calidad y va a mejorar mucho", ha señalado.



Radicevic ha comentado igualmente que su salida del Herbalife al final de la temporada pasada se debió a que había un jugador cedido por el club isleño en su misma demarcación.



"Gran Canaria ya tenía un jugador cedido (el británico Luke Nelson, al Real Betis) en mi posición, y ahora estoy muy contento de estar aquí otra vez. Por lo que se refiere a Trento (de donde procede), no ha habido ningún problema con ellos, porque hemos hablado para llegar a un acuerdo y todo ha salido bien", ha revelado.



El director de juego ha estado acompañado durante su presentación por el presidente del club, Enrique Moreno, y por el director deportivo, Berdi Pérez, quien ha resaltado que el jugador ya conoce la casa.



"Niko viene a complementar el equipo, y más teniendo en cuenta que hay un jugador lesionado (Luke Nelson), que no sabemos cuándo va a poder actuar. Queremos tener una plantilla algo más amplia ante los partidos que nos vienen, y más cuando competimos con solo dos días entre un encuentro y otro", ha asegurado.



Pese a que el técnico Salva Maldonado ha pedido que se refuerce la posición de pívot, Pérez no contempla que se produzca esa posibilidad.



"Ahora mismo estamos trabajando con el equipo que tenemos, que será el que deba sacar los partidos adelante. Actualmente con Niko tenemos 13 jugadores, y con esta plantilla ya hemos competido todos los encuentros de Euroliga en nuestra casa", ha afirmado.



Por su parte, Enrique Moreno ha reconocido que participar en la Euroliga es una situación un tanto 'envenenada'.



"Estamos pagando nuestra novatada en esta competición, pero es algo que preveíamos que iba a suceder, porque tendríamos muchos viajes y partidos. Yo soy optimista y confío en este equipo y en el cuerpo técnico, y espero que empecemos a obtener resultados positivos", ha comentado.



Asimismo, Moreno se ha referido al problema de la pista de juego del Gran Canaria Arena, que es especialmente resbaladiza esta temporada, lo que ha motivado varias quejas de los rivales.



"Estamos trabajando con el Instituto Insular de Deportes (de Cabildo grancanario) para que se pueda arreglar. Sí es cierto que el parqué tiene varios puntos de no adherencia, pero creo que se está sobredimensionando la situación por parte de equipos que han venido a jugar aquí", ha concluido.