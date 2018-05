El Real Madrid, a semifinales por la vía rápida tras eliminar a un combativo Canarias

El Real Madrid sacó adelante también el segundo partido de la eliminatoria de cuartos de final frente al Iberostar Tenerife (75-84) y ya es semifinalista de la Liga ACB, tras un choque muy disputado que sacó adelante el cuadro de Pablo Laso merced a la gran calidad de su plantilla.



Hasta los últimos instantes el choque no tuvo un ganador claro, ya que aunque el equipo blanco tenía el marcador a su favor, el Iberostar Tenerife se mantuvo siempre a corta distancia. Dos pérdidas de Akognon en los últimos instantes terminaron por decantar el choque para el Real Madrid.



El campeón de la Euroliga, con un buen trabajo defensivo, empezó a dominar el choque, principalmente, por el poderío de Walter Tavares dentro de la zona, que no permitió ninguna penetración de los locales.



Pero pese a que en ataque tenía problemas, en defensa el Iberostar Tenerife se mantenía firme y lograba mantener un cierto control en el rebote. La solución en el ataque era sacar a Mike Tobey fuera de la zona y que este probara desde fuera. Y resultó, porque el pívot norteamericano estuvo acertado y ocho puntos suyos llevaron a su equipo a empatar el choque (12-12).



En el segundo cuarto el Iberostar Tenerife jugó mas fluido en ataque y mantuvo su buen trabajo defensivo, lo que les llevó a ponerse por delante y tomar una ventaja de hasta ocho puntos (22-14).



Pero el Real Madrid es campeón de Europa por algo. Triple de Llull, otro de Rudy y canasta interior de Ayón para poner de nuevo la igualdad en el marcador (24-24, min.15).



Doncic anotó la última canasta del segundo periodo con un triple que puso el marcador en 32-44 y la primera del tercer cuarto (32-47) para subir la máxima ventaja al marcador.



Aunque ya la diferencia era importante, el Iberostar Tenerife, empujado por su afición, no bajó los brazos y volvió a meterse de nuevo en el choque llegando a estar a cuatro puntos a falta de tres minutos para terminar el choque (73-77), pero la calidad de Rudy Fernández y Doncic y el poder interior de Tavares terminaron por decidir la eliminatoria a favor del equipo visitante.