Sebas Saiz: "Quiero ser un gran jugador importante tanto en liga como en Europa, que todo el mundo me tenga respeto"

El pívot del Iberostar Tenerife Sebas Saiz, aseguró este miércoles en su presentación oficial como jugador aurinegro, que su llegada al equipo es un paso "adelante e importante en mi carrera y estoy muy contento de estar en un equipo que va a luchar con los cinco de arriba".



El nuevo pívot aurinegro, que llega cedido del Real Madrid, reconoció también que esta “muy ilusionado” por esta nueva etapa en la ACB. "El año pasada en Burgos fue mi primer año como profesional, también me adapté con la selección, pero eso ya pasó y creo que ahora tengo cosas mejores".



"Creo que jugaré de 4 o 5, una mezcla, puedo ser un jugador muy completo, puedo hacer tanto rolex, como tirar, rebotear, entrar a canasta, abrir el campo, creo que al final una de mis cualidades es que soy un jugador muy versátil, puedo jugar dentro tanto contra hombres muy grandes, como defender a la gente pequeña, creo que todo eso y en conjunto es lo que busco", se calificó el madrileño.



"Quiero ser un gran jugador importante tanto en esta Liga como en la competición europea -El Iberostar juega a Liga de Campeones- que todo el mundo me tenga respeto, y una de las razones por la que vine aquí es la capacidad que tiene este equipo para competir al máximo nivel", afirmó Saiz con optimismo.



También reiteró que el club, como ha demostrado en los últimos años, tiene una plantilla "capaz de ser una alternativa a esos primeros cinco equipos que hay en la Liga, da el máximo nivel en cada partido y a mi me gusta mucho ganar a esos equipos de arriba".



En cuanto al técnico, Txus Vidorreta, señaló que con él "estamos haciendo un trabajo muy bueno, llevamos dos entrenamientos oficiales con la plantilla entera y parece que llevamos un mes ya todos juntos, el nivel que hay en los entrenamientos es altísimo. Es un equipo que funciona como una maquina, en el que cada uno tiene su rol, y su función". se congratuló.



El gerente del club lagunero, Aniano Cabrera, explicó que el fichaje de Saiz fue que mas tiempo "nos ha llevado, no solo por el interés mutuo, sino también por el proceso que conllevó llegar a un acuerdo y cerrarlo con el Real Madrid, al que agradecemos su cesión y al jugador las facilidades que dio y, sobre todo, que quisiera jugar en el club la siguiente temporada".