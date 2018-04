Sufrido triunfo del Gran Canaria en Sevilla tras remontar ante el colista

El Real Betis Energía Plus se quedó como colista en solitario de la Liga Endesa tras perder ante el Herbalife Gran Canaria, 76-77, coincidiendo con la victoria del Joventut en la pista del San Pablo Burgos.



Comenzó bien el equipo sevillano, en el que debutaba su entrenador Javier Carrasco, pero el equipo canario supo reorganizar su débil defensa inicial y acabar consiguiendo una sufrida victoria que le reafirma en puestos de playoff.



La dirección y el acierto de Albert Oliver (15 puntos), junto con los otros 15 del israelí Mekel y los 11 del dominicano Báez, fueron fundamentales para subsanar la desventaja isleña que llegó a ser de 12 puntos, para reaccionar en un buen último cuarto y ganar en un final agónico.



La baja producción de Báez y Balvin -se fueron al descanso sin anotar y con 2 puntos, respectivamente-, pesó en el Herbalife que vio cómo los americanos Askia Booker y Ryan Kelly (10 y 8 puntos al descanso) lanzaban a un Betis con ganas y ritmo.

Un arreón final, con un parcial de 0-8 tras sendos triples de Aguilar y Seeley y una canasta del israelí Gal Mekel -el mejor de su equipo-, llevó al Gran Canaria a reducir diferencias, 22-19, al final del primer cuarto.



En el segundo acto, los dos equipos se aplicaron en defensa y aunque el Gran Canaria se acercó a un punto (27-26, m.12,30) volvió a pecar de falta de intensidad bajo los tableros con lo que el 43-35 con el que se llegó al descanso fue cuando menos preocupante para los visitantes.



En la reanudación, los insulares llegaron a ir 12 abajo (50-38, m.23) merced a las facilidades dadas al rival y al acierto de Booker, pero fue entonces cuando despertaron y, con Mekel y ahora también Albert Oliver y Báez muy atinados, se metieron de nuevo de lleno en el choque (52-45, m.26, después de un 2-7 de parcial).



El Betis no se vino abajo (57-47, m.27, tras un 2+1 de Booker), pero el Gran Canaria ya se había sacudido su letargo y acabó el tercer parcial con 57-53, tras sendos triples de Báez y un Oliver muy inspirado, e incluso empezó el cuarto definitivo con un 0-7 que le situó por primera vez por delante (57-60, m.32,30).



Coincidió con los primeros puntos -un triple- del sueco Marcus Eriksson, que reapareció tras dos meses lesionado. El Betis, con menos banquillo, no se rindió y tiró de orgullo para empatar a 60 y recuperar su ventaja (63-60, m.33,5, tras un triple de Booker).



Casimiro pidió tiempo muerto y, a partir de ahí, su equipo tuvo concentración y acierto en los momentos decisivos y, con un parcial de 4-11, logró su máxima renta (67-71, m.36).



Aunque los verdiblancos no desfallecieron y siguieron creyendo en el triunfo, el Gran Canaria ya no les dejó y amarró una trabajada victoria por 76-77 en un final de infarto.



Oliver anotó dos tiros libres a falta de 21 segundos (76-77) y luego los locales desperdiciaron hasta tres lanzamientos, tras dos rebotes, que le pudieron haber dado el triunfo.