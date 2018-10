Triunfo de prestigio para el Iberostar Tenerife en Italia

El Iberostar Tenerife se mantiene firme en el primer puesto del Grupo B de la Liga de Campeones FIBA, al derrotar este miércoles, en un emocionante partido al Umana Reyer Venezia por 65-72, en un choque que se decidió en el último minuto.



A falta de un minuto para el final el marcador reflejaba un emocionante 65-65 y a 19 segundos la diferencia era de tres puntos (65-68), pero un error ofensivo de los italianos y el acierto en el tiro libre de Colton Iverson (65-70) decantó definitivamente el partido a favor de los canaristas que realizaron un partido muy intenso.



El partido no tuvo un dominador claro. Las defensas de los dos equipos marcaron el desarrollo de los dos primeros cuartos, dos equipos con un buen trabajo atrás y las canastas eran muy trabajadas.



El equipo aurinegro tenía claro que dominar el juego interior era clave, sobre todo por el potencial del invicto hasta hoy equipo italiano, en posiciones cerca del aro y eso supo controlarlo bien.



El Iberostar Tenerife se puso por primera vez delante en el marcador en el minuto 7 (11-13), pero un parcial de 5-0 colocaba al equipo veneciano por delante en el electrónico de nuevo (16-13).



La segunda falta cometida por Daye en el primer cuarto lo llevó al banquillo y con ello un cambio de estrategia de los italianos al no poder contar, por el momento, con una de sus máximas estrellas.



Pese a todo, los italianos seguían por delante y en el minuto 14 de partido alcanzarían su máxima renta hasta el momento (28-22), tras dos triples anotador por MarQuez Haynes. Pero el conjunto de Txus Vidorreta reaccionó con contundencia. Ya no solo supo aguantar el tirón del equipo veneciano, sino que logró recortar diferencias y llegar al descanso con una renta de ocho puntos, importante tal y como había trascurrido el encuentro.



No empezó mal el combinado español en el tercer cuarto, aunque poco a poco empezó a perder fluidez en ataque, situación que aprovechó su rival para dar un nuevo tirón al marcador, y de ese 32-40 se pasó a un 44-42, un parcial de 12-2 que intentó cortar el técnico vasco a base de cambios y tiempos muertos, epro que no lo consiguió, y entre medio, la lesión en un hombro del escolta Lucca Staiger.



Terminó el tercer cuarto con ventaja local de cinco puntos (52-47) y un conjunto lagunero que solo había anotado 7 puntos en estos diez minutos.



El equipo tinerfeño empezó a recuperar el control del partido en el inicio de los últimos diez minutos. Triple de Brussino y Gillet y parcial de 0-8 para los visitantes que se volvían a colocar delante en el marcador (52-55), a siete minutos para el final.



El Reyer Venezia logró aguantar el tirón de los tinerfeños y de la mano de Tonut, que anotó cinco puntos importantes, logró mantener a su equipo en el partido.



Fue el momento de decidir el choque, y el equipo canario empezó con una buena defensa y control del rebote para impedir que el rival volviera a ponerse por delante.



Estuvo a uno a tres minutos del final (61-62), pero los tinerfeños consiguieron controlar todas las fases del juego para terminar ganando un partido de prestigio y que les permite quedarse en solitario en el primer puesto del Grupo B.



Ficha técnica:



65. Umana Reyer Venecia (20+12+20+13): Haynes (19), Stone (-), Bramos (9), Daye (8), Vidmar (2) –inicial-, Tonut (8), De Nicolao (2), Biligha (4), Cerella (-), Giuri (2) y Watt (11).



72. Iberostar Tenerife (20+20+7+25): San Miguel (3), McFadden (21), Beirán (8), Abromaitis (3), Iverson (10) –inicial-, Bassas (3), Saiz (6), Niang (2), Brussino (8), Staiger (3) y Gillet (5).



Árbitros: Dozia (CRO), Karlum (CRO) y Vladic (AUS).



Incidencias: encuentro disputado en el Palasport Taliercio, de Venecia, ante unos dos mil espectadores.