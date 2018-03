El Iberostar Tenerife cae ante el UCAM Murcia, que pasa a cuartos de la Liga de Campeones

El UCAM Murcia sacó adelante el partido ante el actual campeón de esta competición, Iberostar Tenerife y, además, superó la desventaja de cinco puntos que traía del partido de ida para clasificarse para los cuartos de final de la Liga de Campeones FIBA.



El equipo que dirige Ibón Navarro jugó un partido muy serio y desde el principio se vio a un conjunto dispuesto a todo. Enfrente un Iberostar Tenerife que no encontró su lugar en la cancha y no supo frenar el acierto de los visitantes en el tiro exterior.



Oleson empezó a liderar el ataque de su equipo anotando tres triples consecutivos, mientras que el equipo tinerfeño lo intentaba con su juego interior. El choque se mantuvo igualado durante los dos primeros, aunque con un Murcia jugando muy intenso en defensa e impidiendo que los tinerfeños jugaran sueltos.



El conjunto lagunero llegó al descanso con siete puntos abajo (33-40) y veinte minutos en los que se esperaba un cambio en el equipo local, pero no fue así. Kloof tomó el mando ofensivo de su equipo y supuso que el UCAM Murcia alcanzara una ventaja de nueve puntos (33-42).



Fotris Katsikaris lo intentó de diferentes formas, pero no encontró ese a cierto ofensivo necesario. Su juego no tuvo continuidad y bien se acercaba hasta tres puntos (41-44) como permitía que el rival se fuera de nuevo con una clara ventaja.



El Murcia se fue hasta los diez puntos antes de llegarse al término del tercer cuarto (44-54).



El Iberostar Tenerife empezó el último cuarto a la desesperada, pero las canastas de los tinerfeños eran contestadas por el rival que ya no permitió que se acercara en el electrónico.



La defensa del conjunto insular era a la desesperada ante un cuadro murciano que supo atacar bien y aprovechar sus buenas posiciones para anotar y terminar ganando el partido.



Ficha técnica:



72. Iberostar Tenerife (18+15+13+26): San Miguel (-), White (13), Ponitka (16), Abromaitis (9), Tobey (12) -inicial-, Bassas (-), Beirán (-), Vázquez (8), Vasileiadis (6), Akognon (5) y Allen (3).



83. UCAM Murcia (15+25+16+27): Hannah (-), Oleson (20), Rojas (1), Soko (7), Tumba (-) -inicial-, Urtazun (14), Antelo (9), Benite (7), Kloof (15) y Lima (10).



Árbitros: Glisic (SRB), Cmikiewicz (POL) y Suslov (SLO).



Incidencias: Encuentro disputado en el Pabellón Insular Santiago Martín, ante 4.869 espectadores, según datos facilitados por el club.