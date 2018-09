El Granca pierde contra el Valencia en la prórroga

El Valencia Basket se llevó el tercer torneo del Circuito de Pretemporada Movistar celebrado en Oviedo y lo hizo tras imponerse al Herbalife Gran Canaria en un partido que tuvo que llegar a la prórroga (108-102) y que le sirvió a Abalde para batir el récord de valoración de la prueba, sumando dos puntos más que McCollum (35).



Igualdad e intercambio de canastas en el primer cuarto del partido, en el que el Herbalife Gran Canaria llegó a irse de 7 a 4:13 para el final del mismo (9-16) con un gran Pasecniks, pero en el que Thomas y Abalde auparon al Valencia Basket e impidieron que se descolgara en el marcador para dejar la diferencia en sólo dos puntos al final del periodo (22-24).



El segundo cuarto confirmó las sensaciones del conjunto valenciano, que con Van Rossom dirigiendo el juego llegó a ponerse por delante a 4:02 del descanso (39-34), pero Hannah entró en acción y sumó once puntos consecutivos para neutralizar la diferencia en el marcador y poner al Herbalife Gran Canaria uno por delante a 3:12 del final (39-40).



Al descanso se llegó con un nuevo marcador apretado tras empatar ambos equipos en el parcial, lo que hizo que valencianos y canarios empezaran la segunda mitad del partido con la diferencia de dos puntos con la que iniciaron el segundo periodo (44-46).



El intercambio de canastas fue una constante en el tercer cuarto, en el que tanto Valencia Basket como Herbalife Gran Canaria alternaron el ir por delante en el marcador con diferencias de entre uno y cinco puntos.



Ambos quintetos pelearon en los últimos instantes por adelantarse al final del cuarto y lo hicieron intercambiando triples de Puerto -que jugó ante el que será su público- y Hannah, lo que dejó un marcador momentáneo a falta del último periodo de un sólo punto a favor de los valencianos (69-68).



En el último periodo, el Valencia Basket dio un golpe en la mesa y con un parcial de 8-0 empezó a poner distancia en el marcador -9 puntos- a 8:29 del final del partido (77-68).



Un triple de Thomas y un mate de Tobey tras pérdida pusieron la mayor diferencia en el electrónico del partido, 12 puntos a favor de los de la capital del Turia a 7 del pitido final, pero los insulares no bajaron los brazos a y 4 segundos del final del partido empataron con un triple de Hannah, máximo anotador del partido hasta entonces con 26 puntos (93-93) y dueño del récord de triples tras alcanzar nueve en su cuenta personal.



La prórroga fue el aliciente idóneo para un Abalde que, aprovechando que el Herbalife estaba cargado de jugadores con cinco faltas y que tuvo que tirar de canteranos, lideró al Valencia Basket a la victoria y se hizo con el récord histórico de valoración con 37 puntos al sentenciar el partido en los últimos cinco minutos (108-102).



- Ficha Técnica:



108 - Valencia Basket Club (22+22+25+24+15): J. Puerto (9), L. Labeyrie (20), S. Van Rossom (4), M. Thomas (22), W. Thomas (6) -cinco inicial- Abalde (26), Tobey (6), Vives (6) y Galarza, Doornekamp (3).



102 - Herbalife Gran Canaria (24+22+22+25+9):C(8), C. Hannah (27), A. Pasenicks (21), X. Rabaseda (12), L. Fisher (4), C. Evans (19) -cinco inicial- M. Serrano, J López (3), A. Oliver (6), C. Uta, K. Diop (7), K. Tillie (3).



Árbitros: Martín Bertrán, A. Olivares e I. González.



Incidencias: Palacio de los Deportes (Oviedo).