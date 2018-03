Vasileiadis lidera victoria del Iberostar y agrava crisis del Joventut

El alero griego Kostas Vasileiadis lideró desde el perímetro la victoria del Iberostar Tenerife (77-75), que mantiene su candidatura para disputar la fase por el título, a costa de agravar la crisis deportiva del Divina Seguros Joventut, que seguirá cerrando la clasificación.



Las imprecisiones marcaron un partido en el que siempre fue por delante el conjunto aurinegro, pero que no terminó de romperse hasta el comienzo del tercer cuarto, cuando el acierto en los triples del plantel de Katsikaris fue un factor determinante, mientras que en los últimos minutos el Juventut maquilló el resultado y, a pesar de perder solamente por dos puntos, en ningún momento tuvo opciones de culminar la remontada.



El partido comenzó con un cúmulo de imprecisiones en los ataques de tinerfeños y badaloneses que mantuvieron igualado el tanteador durante los primeros minutos hasta que dos triples consecutivos de San Miguel y Abromaitis abrieron la primera brecha (8-3).



El colista no estuvo fluido en el ataque y no pudo aprovechar que los canarios se cargaran muy rápido de faltas y tardaron casi siete minutos en anotar su primera canasta en juego, lo que fue un lastre para el Juventut, que se marchó al término del primer cuarto con una desventaja de ocho puntos (18-10).



Un acertado Kostas Vasileiadis aumentó la renta por encima de los diez puntos en el comienzo del segundo cuarto (21-10), pero el conjunto catalán sacó renta de su mejoría en defensa para recortar con una anotación coral (28-23).



Al Iberostar Tenerife le costaba tener fluidez en el ataque y solamente pudo mantener su renta gracias al poco acierto del Juventut, que demostró por qué es el peor equipo de la categoría y solamente se mantuvo en el partido gracias a la aportación de Nicola Laprovittola en la primera parte, con sus nueve puntos antes del descanso (33-27).



El equipo de Fotis Katsikaris salió del vestuario con el objetivo de no dejar margen para la sorpresa y cuatro tiples consecutivos, tres de ellos de Vasileiadis, rompieron el partido y, tras un parcial de 17-4 en cinco minutos situaron la ventaja tinerfeña en diecinueve puntos (50-31).



Supo reponerse el cuadro badalonés del momento crítico y recortó distancias, con la aportación en la anotación de López-Arostegui, Laprovitolla o Richard, pero la reacción solamente le valió para ponerse a trece puntos al término del tercer cuarto (59-46).



Una acción de cuatro puntos de Sergi Vidal en la primera jugada del último cuarto y, a continuación, una canasta de Gielo y un triple de Kulvietis pusieron a cinco puntos a los badaloneses (60-55), pero sendos triples de Davin White y Rodrigo San Miguel volvieron a poner tierra de por medio (66-55).



El equipo catalán, sin embargo, no dio el partido por perdido, pero la sobrecarga de faltas personales y la eliminación de Laprovittola, su máximo anotador, a falta de más de tres minutos condicionaron la remontada.



En los cinco minutos finales del partido, el intercambio de canastas dejó la diferencia a favor de los aurinegra siempre en torno de los diez puntos.



Con el partido sentenciado en el último minuto, pues el Canarias ganaba de siete puntos, dos acciones consecutivas permitieron a los catalanes maquillar el resultado, pero el tanteador definitivo (77-75) es engañoso porque en ningún momento tuvo opciones reales de llevarse la victoria.

Ficha técnica 77 - Iberostar Tenerife (18+15+26+18): Rodrigo San Miguel (11), Tobias Borg (0), Mike Tobey (5), Mateusz Ponitka (8), Tim Abromaitis (8) -cinco inicial- Mamadou Niang (8), Ferrán Bassas (4), Fran Vázquez (2), Rosco Allen (4), Javier Beirán (4), Davin White (5) y Kostas Vasileiadis (18).



75 - Divina Seguros Juventut (10+17+19+29): López-Arostegui (7), Nicola Laprovittola (15), Albert Ventura (3), Tomasz Gielo (12), Jerome Jordan (3) -cinco inicial-, Simon Birgander (0), Sergi Vidal (10), Kulvietis (5), Artus Zargars (6) y Patrick Richard (14).



Árbitros: Juan Carlos García González, Luis Miguel Castillo y Antonio Sacristán.



Incidencias: Encuentro disputado en el Pabellón Insular Santiago Martín, ante 4.751 espectadores, según los datos oficiales.