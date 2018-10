Una cancha maldita espera al Granca en su regreso a la competición doméstica tras el debut en la Euroliga

El Herbalife Gran Canaria se medirá este domingo al Unicaja Málaga que dirige el ex entrenador del equipo isleño Luis Casimiro, con la idea de resarcirse de la contundente derrota sufrida en su debut en Euroliga en la cancha del Fenerbahce Estambul en Turquía.



El conjunto grancanario, inmerso en nueve días frenéticos en los que disputará cinco encuentros entre Liga Endesa y Euroliga, apenas tendrá tiempo de regresar de Turquía a España para intentar conseguir en Málaga su segundo triunfo en la competición doméstica.



De los pocos detalles positivos que dejó la visita de los pupilos que dirige Salva Maldonado a Estambul fue la reaparición del alero sueco Marcus Eriksson tras su operación y posterior recuperación en su rodilla derecha, ya que el jugador es una de las piezas básicas del Herbalife, fundamentalmente en el apartado anotador.



Eriksson apenas participó en el choque ante Fenerbahce, pero a buen seguro irá cogiendo ritmo competitivo en estos próximos partidos, en el que habrá que ver la posibilidad de que pueda actuar el escolta británico Luke Nelson, quien ahora mismo es el único jugador de baja en la plantilla de Maldonado.



Por otro lado, la cancha de Unicaja no es a priori propicia para que el Gran Canaria consiga la victoria a tenor de las estadísticas, ya que en las últimas siete temporadas siempre ha sido derrotado, aunque los isleños intentarán revertir este domingo esa situación para afrontar con renovados ánimos el encuentro de Euroliga del próximo martes ante el FC Barcelona.



En este partido entre Unicaja y Gran Canaria el técnico Salva Maldonado cumplirá 606 encuentros ligueros en la máxima categoría, con lo que superará a Javier Imbroda y se convertirá en el quinto entrenador con más partidos en la Liga Endesa, en una clasificación en la que está superado por el propio Luis Casimiro, que ocupa el puesto precedente.



El Gran Canaria está obligado a mejorar su rendimiento defensivo tras los 191 puntos encajados en las dos primeras jornadas ligueras, si quiere vencer a un Unicaja que viene mostrándose muy acertado en los lanzamientos de tres, gracias a contar con tiradores de la talla de Sasu Salin (ex del Herbalife) y Alberto Díaz.



El partido, correspondiente a la cuarta jornada liguera, se disputará en el Palacio de Deportes Martín Carpena a partir de las 18.15 (hora canaria), con arbitraje de Martín Bertrán, Oyón y Olivares.