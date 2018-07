Alberto Jiménez cree que la actual plantilla del CD Tenerife podría "empezar a competir ya"

El mediocentro majorero del CD Tenerife, Alberto Jiménez, ha asegurado que la actual plantilla del conjunto blanquiazul podría “empezar a competir ya” con garantías en Segunda División, puesto que sigue “la gran mayoría” del plantel del curso pasado.



El canterano ha destacado que, por este motivo, ya se conocen y, además, los nuevos “se han sumado rápido”, por lo que se ha mostrado convencido de que podrán “empezar bien la temporada”.



Alberto Jiménez ha advertido de que la Segunda División “va a estar muy competida”, ya que los equipos que bajaron “han estado tiempo en Primera División”.



“Nosotros vamos a hacer nuestro papel tanto fuera como dentro de casa. No nos vamos a poner ninguna meta, porque sería un error. Vamos a ir partido a partido, que es lo más importante”, ha recalcado Jiménez, quien ha insistido en que deben ir “con humildad y mucho trabajo”.



“Por ahora estoy jugando de mediocentro. Estoy tranquilo, puedo hacerlo de central o de medio. Me encuentro muy bien, entrenándome cada día mejor. Al principio me costó un poco, pero de aquí al 18 de agosto que comienza liga estaré al ciento por ciento”, ha señalado.