Ángel Galván: "Llevo años luchando para llegar a la primera plantilla"

El portero formado en la cadena de filiales del CD Tenerife Ángel Galván, que el próximo curso tendrá ficha en el primer equipo blanquiazul, ha asegurado que lleva “años luchando” por tener una plaza con el conjunto blanquiazul.



“Ahora toca trabajar y mejorar día a día para estar preparando para cuando llegue ese otro momento que ansío, que será el de debutar”, ha dicho el guardameta en los canales oficiales del club.



Ángel Galván ha resaltado que está “muy contento y tranquilo” porque Joseba Etxeberria es una persona que “te ayuda a trabajar lo mejor posible”.



Galván regresó al club hace unos años tras estar cedido en el Racing de Ferrol y en el Getafe, unas experiencias en las que pudo progresar “como futbolista y como persona”.



“En Getafe competí en Segunda B y estuve en la dinámica del primer equipo, lo que fue importante. El año en Galicia no tuve los minutos que me hubiese gustado, pero todo suma”, ha resaltado.



"En el fondo en ambos sitios progresé bastante”, ha señalado.



“Los datos están ahí y se notan porque no paran de subir jugadores al primer equipo, que es una de las metas del trabajo con la cantera”, ha dicho sobre el trabajo de cantera del club.