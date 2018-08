De la Bella será amarillo si rescinde con la Real Sociedad

El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, manifestó este viernes en una entrevista concedida a los medios oficiales del club isleño que tiene un acuerdo cerrado con el defensa De la Bella, a la espera de que el jugador rescinda su actual contrato con la Real Sociedad.



Ramírez ha añadido que el propio club vasco ha dado luz verde a la operación, y espera que durante la tarde de este viernes se pueda hacer oficial la incorporación del lateral catalán, quien llegaría a Gran Canaria este sábado, presenciaría el partido Las Palmas-Albacete, y sería presentado el próximo domingo.



El presidente isleño también ha informado de que, aparte del lateral izquierdo, "posiblemente llegue algún jugador más", porque así lo ha pedido el entrenador del equipo, Manolo Jiménez, pero se trata de un futbolista en concreto, y si no se puede cerrar su incorporación, no vendría otro en su lugar.



"El entrenador quiere incorporar un jugador más, estamos muy cerca de hacerlo porque hay muchas posibilidades de que pueda venir, pero lo sabremos la próxima semana, antes de que finalice el mercado", ha comentado Ramírez.



Con respecto a los catorce fichajes realizados, el máximo dirigente isleño ha asegurado que todos son "jugadores top" porque cuentan en su trayectoria con ascensos a Primera o han jugado en la máxima categoría, y ha añadido que Dani Pacheco no está en la Unión Deportiva "porque el Málaga le ofreció el doble que nosotros".



Además, Ramírez ha avanzado que antes del cierre del mercado también podría salir algún jugador de la plantilla, aunque no será el atacante Tana, quien se quedará "sí o sí" porque tiene un año más de contrato, y porque quiere que sea "un buen profesional en la Unión Deportiva", por lo que pretende su renovación.