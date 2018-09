El CD Tenerife oxigena sus aprietos con un triunfo ante el Cádiz

El CD Tenerife oxigena sus aprietos clasificatorios con un exiguo pero trascendente triunfo ante un receloso Cádiz CF que, con esta derrota, ocupará precisamente la posición que abandona el cuadro chicharrero de los puestos de descenso.



La pretensión inicial del Tenerife de marcar un tempranero gol con el que encarrilar el encuentro se vio frustrada no sólo por un asentado Cádiz que taponó en su retaguardia toda oquedad posible, sino también por la propia incapacidad de sus delanteros de superar el inteligente ardid tramado por el cuadro gaditano.



Las reiteradas tentativas blanquiazules de superar el engranaje defensivo andaluz se veían una y otra vez deshechas por los zagueros visitantes, de ahí que su portero Cifuestes permaneciese casi que inactivo, situación casi que idéntica a la de su homónimo Dani Hernández.



Tras una fase de más de media hora de autoridad insular y de circunspecta contención gaditana llegó una expedita internada de Suso hasta la línea de fondo le permitió inventarse un preciso pase atrás a Naranjo, pero éste remató erróneamente y el balón acabó en los pies de Nano que, en boca de gol, remató a la red sin oposición.



Este tanto hizo trizas el imperturbable propósito visitante de mantener imbatido su marco, situación que obligó a sus jugadores a asumir muchos más riegos en ataque y que a punto estuvo de fructificar en el minuto cuarenta y dos, pero el ajustado disparo de Alex lo desvío Dani Hernández al sacar una oportuna mano.



Tras la reanudación el juego fue mas atrevida, sobre todo por parte local, de hecho los tinerfeños sólo necesitaron siete minutos para poner en un auténtico brete a Cifuentes, pero el meta detuvo el raso disparo de Acosta.



El cancerbero local también se vio obligado a emplearse con eficiencia en el minuto sesenta y cuatro para detener otro lanzamiento raso, esta vez del interior Alex que, por más que espoleó a su compañeros, sólo él fue capaz de intimar de nuevo a Dani, pero el meta, en el minuto ochenta y dos, detuvo otro disparo.



Y con esta tentativa concluyó todo tipo de peligro para una y otra portería, por lo que el marcador ya no sufrió modificación alguna, proporcionando un curativo triunfo que no sólo saca al cuadro blanquiazul de la zona baja, sino que, además, añade a su casillero su primera victoria en Liga.



Ficha técnica:



1. CD Tenerife: Dani Hernández; Raúl Cámara; Jorge Sáenz, Carlos Ruiz, Camille; Alberto, Luis Milla; Suso (Malbasic, min. 86), Bryan Acosta, Naranjo (Montañés, min. 66); y Nano (Undabarrena, min 77).



Entrenador: José Luis Oltra



0. Cádiz: Cifuentes; Rober Correa, Mauro (Carmona, min. 22), Kecojevic, Matos; Edu Ramos, José Mari; Salvi Sánchez (Perea, min. 55), Alex, Manu Vallejo; y Mario Barco (Lekic, min. 66).



Entrenador: Álvaro Cervera



Goles: 1-0, min. 32: Nano.



Árbitro: Aitor Gorostegui Fernández Ortega (Comité Vasco). Amonestó a los jugadores locales Raúl Cámara y Montañés, y a Edu Ramos, Matos y José Mari, por parte visitante.