Camille: "Salimos muy contentos porque luchamos y sacamos un punto"

El lateral izquierdo francés del CD Tenerife, Samuel Camille, ha asegurado que el conjunto blanquiazul se queda con el “resultado positivo” conseguido en el estreno liguero ante el Nástic de Tarragona (1-1), puesto que lucharon y sacaron un punto.



El zaguero ha reconocido que no hicieron una buena primera parte en Tarragona, en la que tuvieron “fallos de concentración”, no estuvieron “finos” y erraron “muchos pases”.



“Motivación sí hubo, aunque tenemos que dar otra imagen, la de la segunda parte fue mucho mejor”, ha relatado.



Samuel Camille ha afirmado que lucharon “hasta el final” para sacar un punto, que llegó tras el gol de Aveldaño en el descuento, al tiempo que ha insistido en que se quedan con la “actitud” mostrada en la segunda parte.



“La primera parte no fue buena, y los partidos son 90 minutos, no 45. Nos quedamos con la actitud de la segunda mitad para intentar corregir los errores de la primera”, ha recalcado.



El lateral izquierdo, que estuvo las primeras semanas de la pretemporada por lesión, ha reconocido que era consciente de que le iba a costar coger el ritmo, al tiempo que ha recalcado que tiene que “coger el tren en marcha”.



“La UD Almería no será el mismo equipo que el de Marbella. Será un encuentro muy difícil, como todos. Sabemos que es importante que el inicio sea bueno y sumar fuera de casa”, ha recalcado.